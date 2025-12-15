La transformación digital en Cataluña continúa avanzando en alineación con los objetivos europeos de la Década Digital 2030, según apunta el Informe sobre el estado de la Década Digital en Cataluña 2025 elaborado por el Cercle Tecnològic. Según este informe, Cataluña cuenta con un grado de digitalización superior a la media de la Unión Europea en 26 de 31 indicadores del estudio, lo que posiciona al país como una de las regiones con más potencial para liderar la transformación digital del continente.

Más concretamente, el informe analiza cuatro grandes ámbitos tecnológicos: las habilidades digitales, las infraestructuras digitales, la digitalización de las empresas y la digitalización de los servicios públicos. Dentro de estos grandes ámbitos, el Cercle Tecnològic apunta que la sociedad catalana presenta un grado de madurez digital destacado, ya que el 71,7% de la ciudadanía dispone de competencias digitales básicas, superior al 55,6% de la media europea. Este indicador ha crecido un 6,8% respecto al 2021, y se encuentra cada vez más cerca del 80% fijado para el 2030. Además, el 43,8% de la población catalana acredita competencias digitales avanzadas, por encima de la media europea y estatal, del 27,3% y 38,6% respectivamente.

Un hombre comprando a través de su teléfono móvil / Pixabay

Digitalización en trabajadores y pymes

En este sentido, el tejido profesional es el que más marca y consolida esta tendencia. Desde el Cercle Tecnològic apuntan que los especialistas TIC representan el 5,3% del conjunto de las personas ocupadas en Cataluña el año 2024, lo que supone un aumento del 10,4% respecto al año anterior. Además, cada vez más empresas ofrecen formación digital a su equipo, concretamente un 6% más entre 2022 y 2024.

En el ámbito empresarial, el 83,2% de las pymes catalanas disponen de un nivel básico de intensidad digital, superando el 74,2% de la media estatal. Además, la adopción de tecnologías mantiene una tendencia ascendente: el 45,1% de las empresas utiliza analítica de datos, el 42,9% servicios en la nube y el 13,1% ya incorpora soluciones de inteligencia artificial.

Por otra parte, el informe del Cercle Tecnològic también señala el avance en infraestructuras para la conectividad de Cataluña, destacando el alto nivel de las instalaciones de fibra óptica y la cobertura 5G. Paralelamente, la adopción de Internet en los hogares es del 98%, un 0,6% más que el año 2023, y sitúa a Cataluña como una de las regiones líderes a escala europea, solo por detrás de los Países Bajos y Luxemburgo.

Por último, el informe también señala que los servicios públicos digitales en Cataluña mantienen una buena trayectoria, ya que han incrementado un 3,4% respecto al año anterior, mientras que los servicios públicos digitales para las empresas han disminuido un 1,3% en comparación al 2023.