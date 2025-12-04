L’edició d’enguany de la Fira del Llibre de Guadalajara té com a ciutat convidada a Barcelona, per situar la cultura local a ulls del món literari. Les jornades, a més de servir per presentar editorials i personalitats catalanes per posar-les a l’expositor global, també han estat un punt d’unió entre Catalunya i Mèxic més enllà de la cultura i la literatura. En la seva visita al país centreamericà, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va aprofitar per reunir-se amb el governador de l’estat de Jalisco, on es va acordar una col·laboració entre els dos països en l’àmbit de les tecnologies digitals avançades, la supercomputació i la intel·ligència artificial. En aquesta línia de l’intercanvi català i mexicà, el viatge a Guadalajara també ha estat una oportunitat per a la Cambra de Comerç de Girona per trobar-se amb el món empresarial de la ciutat mexicana i seguir enfortint les relacions comercials.
Part d’aquestes trobades a Mèxic han estat centrades a potenciar el hub de salut i benestar que impulsa la Cambra de Girona. Aquest hub es va crear per millorar la competitivitat de les empreses d’aquest sector i alhora impulsar nous models de negoci en aquest àmbit. Des d’aquest hub es té la mirada posada en el futur hospital Josep Trueta, que serà una realitat a finals de 2031 si es compleixen els terminis amb el qual treballa el govern de la Generalitat. A més, en aquest nou centre hospitalari també s’ubicaran les facultats de la Universitat de Girona i un hub d’innovació. En aquest sentit, la Cambra de Girona veu una oportunitat per seguir estimulant el hub de salut, així com de potenciar més les empreses gironines d’aquest sector, explica David Coromina, director del hub de salut i benestar de la Cambra de Girona, en una conversa amb Món Economia.
Una oportunitat per a la transferència de coneixements
Coromina creu que aquest viatge ha estat una oportunitat per establir vincles més forts amb la Cambra de Comerç de Guadalajara i amb la ciutat, perquè “les empreses i startups que vulguin desembarcar a Mèxic ho facin amb partners de confiança”, explica. “Crec que les cambres som una garantia per establir contactes en un altre indret, i per això volem introduir-nos al país i conèixer el sector de primera mà”, afegeix Coromina. En aquest sentit, apunta que Guadalajara compta amb diverses iniciatives estimulants en l’àmbit tecnològic, a més de comptar amb un clúster mèdic “molt potent”. Per això considera que l’intercanvi entre la ciutat catalana i Mèxic és una oportunitat per la transferència de coneixement i experiències.
A banda d’aquesta experiència i dinamisme en el sector, Coromina també apunta a la posició estratègica de Mèxic en el continent americà, que també obre l’oportunitat a les empreses catalanes a poder estar connectades amb companyies del sector tant dels EUA com amb Sud-amèrica. Per aquesta raó, les reunions del director del hub han estat enfocades tant a conèixer la innovació i la recerca mèdica, com en les seves estratègies de comerç exterior. Per altra banda, Coromina també destaca que el viatge ha servit per trobar aquelles empreses mexicanes que poden trobar a Girona un nou mercat i també a la inversa, per descobrir quines empreses catalanes poden fer el pas i expandir-se cap a Guadalajara. Tot plegat amb l’objectiu final de “potenciar les relacions i enfortir el conjunt empresarial del sector de salut gironí”, conclou Coromina.