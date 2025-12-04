La edición de este año de la Feria del Libro de Guadalajara tiene como ciudad invitada a Barcelona, para situar la cultura local a ojos del mundo literario. Las jornadas, además de servir para presentar editoriales y personalidades catalanas para ponerlas en el expositor global, también han sido un punto de unión entre Cataluña y México más allá de la cultura y la literatura. En su visita al país centroamericano, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aprovechó para reunirse con el gobernador del estado de Jalisco, donde se acordó una colaboración entre los dos países en el ámbito de las tecnologías digitales avanzadas, la supercomputación y la inteligencia artificial. En esta línea de intercambio catalán y mexicano, el viaje a Guadalajara también ha sido una oportunidad para la Cámara de Comercio de Girona para encontrarse con el mundo empresarial de la ciudad mexicana y seguir fortaleciendo las relaciones comerciales.

Parte de estos encuentros en México se han centrado en potenciar el hub de salud y bienestar que impulsa la Cámara de Girona. Este hub se creó para mejorar la competitividad de las empresas de este sector y a la vez impulsar nuevos modelos de negocio en este ámbito. Desde este hub se tiene la mirada puesta en el futuro hospital Josep Trueta, que será una realidad a finales de 2031 si se cumplen los plazos con los que trabaja el gobierno de la Generalitat. Además, en este nuevo centro hospitalario también se ubicarán las facultades de la Universidad de Girona y un hub de innovación. En este sentido, la Cámara de Girona ve una oportunidad para seguir estimulando el hub de salud, así como de potenciar más las empresas gerundenses de este sector, explica David Coromina, director del hub de salud y bienestar de la Cámara de Girona, en una conversación con Món Economia.

Imagen de archivo de una intervención en el Hospital Josep Trueta de Girona / ACN

Una oportunidad para la transferencia de conocimientos

Coromina cree que este viaje ha sido una oportunidad para establecer vínculos más fuertes con la Cámara de Comercio de Guadalajara y con la ciudad, porque “las empresas y startups que quieran desembarcar en México lo hagan con partners de confianza”, explica. “Creo que las cámaras somos una garantía para establecer contactos en otro lugar, y por eso queremos introducirnos en el país y conocer el sector de primera mano”, añade Coromina. En este sentido, apunta que Guadalajara cuenta con diversas iniciativas estimulantes en el ámbito tecnológico, además de contar con un clúster médico “muy potente”. Por eso considera que el intercambio entre la ciudad catalana y México es una oportunidad para la transferencia de conocimiento y experiencias.

Aparte de esta experiencia y dinamismo en el sector, Coromina también apunta a la posición estratégica de México en el continente americano, que también abre la oportunidad a las empresas catalanas a poder estar conectadas con compañías del sector tanto de EE.UU. como de Sudamérica. Por esta razón, las reuniones del director del hub han estado enfocadas tanto en conocer la innovación y la investigación médica, como en sus estrategias de comercio exterior. Por otra parte, Coromina también destaca que el viaje ha servido para encontrar aquellas empresas mexicanas que pueden encontrar en Girona un nuevo mercado y también a la inversa, para descubrir qué empresas catalanas pueden dar el paso y expandirse hacia Guadalajara. Todo ello con el objetivo final de “potenciar las relaciones y fortalecer el conjunto empresarial del sector de salud gerundense”, concluye Coromina.