Èxit notable de la guerra contra la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida. El pla pilot impulsat pel Departament d’Agricultura a Verdú (Urgell) ha permès capturar 7.908 exemplars en 17 dies, una mitjana de gairebé 500 animals al dia, i ha reduït un 68% la densitat de conills a la zona. Segons els mostrejos amb càmeres tèrmiques instal·lades en drons, s’ha passat dels 30,8 exemplars per quilòmetre quadrat que es van detectar al juny als 9,9 actuals. Les actuacions, que es van fer entre el 28 de juliol i el 13 d’agost, es van acordar entre el Govern i el sector agrari després de les protestes dels pagesos pels danys que els conills provocaven als cultius. Agricultura considera que el resultat és positiu i ha anunciat que l’estratègia s’estendrà a altres municipis amb una elevada densitat d’animals.
Recorreguts nocturns, la via més efectiva
Durant els 17 dies de la prova pilot es van fer 48 actuacions amb diferents mètodes. El més efectiu van ser els recorreguts nocturns amb vehicles tot terreny i sistemes de visió tèrmica acoblats a armes de foc, que van permetre capturar 6.311 conills en 26 sortides. També es van fer 20 aguaits nocturns amb visió tèrmica, amb 923 captures, mentre que els caçadors locals van completar quatre recorreguts capturant 674 exemplars. Agricultura destaca que les captures en els aguaits van anar disminuint a mesura que avançava el dispositiu, un indicador, segons el departament, de l’efecte de les actuacions sobre la població.
Malgrat la reducció, l’àrea d’actuació continua dins de la zona d’alerta del pla de control poblacional, amb densitats d’entre 10 i 15 conills per quilòmetre quadrat. El vedat comprèn parts dels termes de Verdú, Guimerà, Sant Martí de Riucorb, Preixana, Tàrrega, Granyanella i Nalec. L’experiència de Verdú és el primer pas d’una estratègia que Agricultura vol repetir de manera periòdica amb mitjans propis. El departament ja ha intensificat les captures a Aspa i Alfés, al Segrià, i prepara actuacions a Sarroca de Lleida, Llardecans, Aitona i Seròs.
Els pagesos demanen que el pla no s’aturi
El balanç del pla arriba amb una petició clara del sector agrari: mantenir les actuacions en el temps. Els representants d’Unió de Pagesos, Asaja i la plataforma Pagesos o Conills han valorat positivament els resultats de Verdú, però consideren que una actuació puntual no resoldrà el problema. Unió de Pagesos reclama que les captures intensives continuïn i s’estenguin als altres municipis afectats, mentre que Pagesos o Conills aposta especialment per reforçar les batudes durant la tardor i l’hivern, quan consideren que es pot reduir prou la població per protegir la pròxima sembra. Asaja ja havia reclamat convertir el pla de xoc en una estratègia permanent durant tot l’any i a tot el territori. El sindicat defensa que la sobrepoblació de fauna cinegètica continua provocant greus danys als cultius i reclama més recursos i una estructura específica per al control poblacional.
El conflicte no és nou. Quan Agricultura va posar en marxa el pla a finals de juliol, els pagesos ja advertien que les mesures arribaven tard i que l’objectiu havia de ser reduir dràsticament la població. Ara, amb els gairebé 8.000 conills capturats a Verdú, el Govern disposa d’un primer resultat que avala la intensificació de les actuacions. Tanmateix, el sector continua defensant una pressió sobre la població de conills que es mantingui més enllà d’aquest dispositiu extraordinari.