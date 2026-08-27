Éxito notable de la guerra contra la sobrepoblación de conejos en la llanura de Lleida. El plan piloto impulsado por el Departamento de Agricultura en Verdú (Urgell) ha permitido capturar 7.908 ejemplares en 17 días, una media de casi 500 animales al día, y ha reducido un 68% la densidad de conejos en la zona. Según los muestreos con cámaras térmicas instaladas en drones, se ha pasado de los 30,8 ejemplares por kilómetro cuadrado detectados en junio a los 9,9 actuales. Las actuaciones, que se realizaron entre el 28 de julio y el 13 de agosto, se acordaron entre el Gobierno y el sector agrario tras las protestas de los agricultores por los daños que los conejos provocaban en los cultivos. Agricultura considera que el resultado es positivo y ha anunciado que la estrategia se extenderá a otros municipios con una elevada densidad de animales.

Recorridos nocturnos, la vía más efectiva

Durante los 17 días de la prueba piloto se realizaron 48 actuaciones con diferentes métodos. El más efectivo fueron los recorridos nocturnos con vehículos todoterreno y sistemas de visión térmica acoplados a armas de fuego, que permitieron capturar 6.311 conejos en 26 salidas. También se llevaron a cabo 20 aguardos nocturnos con visión térmica, con 923 capturas, mientras que los cazadores locales completaron cuatro recorridos capturando 674 ejemplares. Agricultura destaca que las capturas en los aguardos fueron disminuyendo a medida que avanzaba el dispositivo, un indicador, según el departamento, del efecto de las actuaciones sobre la población.

Preparativos de uno de los equipos que se despliega para controlar la densidad de conejos en fincas agrícolas de l’Urgell / ACN

A pesar de la reducción, el área de actuación continúa dentro de la zona de alerta del plan de control poblacional, con densidades de entre 10 y 15 conejos por kilómetro cuadrado. El vedado comprende partes de los términos de Verdú, Guimerà, Sant Martí de Riucorb, Preixana, Tàrrega, Granyanella y Nalec. La experiencia de Verdú es el primer paso de una estrategia que Agricultura quiere repetir de manera periódica con medios propios. El departamento ya ha intensificado las capturas en Aspa y Alfés, en el Segrià, y prepara actuaciones en Sarroca de Lleida, Llardecans, Aitona y Seròs.

Los agricultores piden que el plan no se detenga

El balance del plan llega con una petición clara del sector agrario: mantener las actuaciones en el tiempo. Los representantes de Unió de Pagesos, Asaja y la plataforma Pagesos o Conills han valorado positivamente los resultados de Verdú, pero consideran que una actuación puntual no resolverá el problema. Unió de Pagesos reclama que las capturas intensivas continúen y se extiendan a los otros municipios afectados, mientras que Pagesos o Conills apuesta especialmente por reforzar las batidas durante el otoño y el invierno, cuando consideran que se puede reducir lo suficiente la población para proteger la próxima siembra. Asaja ya había reclamado convertir el plan de choque en una estrategia permanente durante todo el año y en todo el territorio. El sindicato defiende que la sobrepoblación de fauna cinegética sigue provocando graves daños en los cultivos y reclama más recursos y una estructura específica para el control poblacional.

Ramas de un árbol frutal roídas por conejos / ACN

El conflicto no es nuevo. Cuando Agricultura puso en marcha el plan a finales de julio, los agricultores ya advertían que las medidas llegaban tarde y que el objetivo debía ser reducir drásticamente la población. Ahora, con los casi 8.000 conejos capturados en Verdú, el Gobierno dispone de un primer resultado que avala la intensificación de las actuaciones. Sin embargo, el sector sigue defendiendo una presión sobre la población de conejos que se mantenga más allá de este dispositivo extraordinario.