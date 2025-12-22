El Consorci de la Zona Franca va impulsar el 2021 DFactory Barcelona, un espai per fomentar la indústria 4.0 i la innovació en aquest sector. En el plenari d’enguany, el CZFB ha confirmat que aquest espai ha assolit el 100% d’ocupació i ja hi ha instal·lades 42 empreses. Una de les primeres companyies en ubicar-se a aquest espai va ser OnRobot, una empresa danesa que està especialitzada en accessoris i agafadors per a robots i les diverses aplicacions d’aquests. Des de la seva fundació el 2018, aquesta companyia s’ha expandit per diversos indrets del món, i ha trobat a Barcelona un espai per a la innovació en robòtica i sobretot per a robots col·laboratius, el camp en el qual s’ha especialitzat l’activitat d’OnRobot.
“Els robots col·laboratius permeten als treballadors operar-los sense que hi hagi cap separació física perquè el seu disseny és més segur”, explica Enrique Palomeque, director de vendes i portaveu d’OnRobot, que a més afegeix que el disseny d’aquests robots no causa atrapaments. En aquest àmbit en concret, OnRobot es dedica a la fabricació de pinces per a aquests robots. “Qualsevol accessori que un robot necessiti, nosaltres el fem”, assegura Palomeque, que explica que en la companyia desenvolupen grippers per cargolar peces, per polir i finalitzar processos, amb sistemes de visió per identificar on estan les peces, entre altres tipus d’accessoris. Palomeque també explica que des d’OnRobot creen accessoris per a “qualsevol model de robot que es trobi en el mercat”, que assegura que són de fàcil muntatge i ús.
Un software propi per automatitzar processos
En aquest sentit, apunta que, en els últims anys, la companyia també s’ha especialitzat a oferir projectes en format “clau en mà”, que requereixen menys especificació per a cada companyia, però permeten oferir solucions més ràpides i fàcils d’utilitzar. A més, des d’OnRobot també han desenvolupat el seu propi software, una branca de negoci diferent de la producció de pinces i grippers, que permet als clients “resoldre aplicacions reals”. Palomeque explica que aquest nou sistema ha estat “revolucionari” en el mercat perquè són la primera empresa que ofereix també un programari per “automatitzar processos de l’aplicació robòtica directament a la planta de fabricació sense saber res de programació”. Aquest nou software s’ha aplicat també a tots els àmbits en els quals es mou OnRobot, que van des de la indústria amb el sector de l’automòbil, així com el sector farmacèutic, de l’electrònica i l’alimentació, a més de tots els centres de formació i universitats en els quals es troben.
Des que OnRobot es va instal·lar per primer cop a Barcelona, l’empresa ha pogut desenvolupar la branca comercial i tècnica d’una manera més local i personalitzada al territori, però la presència a DFactory també ha aportat a la companyia “un ecosistema tecnològic i d’innovació” que ha facilitat les relacions amb el sector “per alimentar-nos els uns dels altres d’idees i també conèixer què és el que necessiten les empreses”, afegeix Palomeque.