El Consorci de la Zona Franca impulsó en 2021 DFactory Barcelona, un espacio para fomentar la industria 4.0 y la innovación en este sector. En el plenario de este año, el CZFB ha confirmado que este espacio ha alcanzado el 100% de ocupación y ya hay instaladas 42 empresas. Una de las primeras compañías en ubicarse en este espacio fue OnRobot, una empresa danesa que está especializada en accesorios y agarradores para robots y las diversas aplicaciones de estos. Desde su fundación en 2018, esta compañía se ha expandido por diversos lugares del mundo, y ha encontrado en Barcelona un espacio para la innovación en robótica y sobre todo para robots colaborativos, el campo en el cual se ha especializado la actividad de OnRobot.

“Los robots colaborativos permiten a los trabajadores operarlos sin que haya ninguna separación física porque su diseño es más seguro”, explica Enrique Palomeque, director de ventas y portavoz de OnRobot, que además añade que el diseño de estos robots no causa atrapamientos. En este ámbito en concreto, OnRobot se dedica a la fabricación de pinzas para estos robots. “Cualquier accesorio que un robot necesite, nosotros lo hacemos”, asegura Palomeque, quien explica que en la compañía desarrollan grippers para atornillar piezas, para pulir y finalizar procesos, con sistemas de visión para identificar dónde están las piezas, entre otros tipos de accesorios. Palomeque también explica que desde OnRobot crean accesorios para “cualquier modelo de robot que se encuentre en el mercado”, que asegura que son de fácil montaje y uso.

Un robot trabajando con uno de los ‘grippers’ de OnRobot / Imagen cedida por OnRobot

Un software propio para automatizar procesos

En este sentido, apunta que, en los últimos años, la compañía también se ha especializado en ofrecer proyectos en formato “llave en mano”, que requieren menos especificación para cada compañía, pero permiten ofrecer soluciones más rápidas y fáciles de usar. Además, desde OnRobot también han desarrollado su propio software, una rama de negocio diferente de la producción de pinzas y grippers, que permite a los clientes “resolver aplicaciones reales”. Palomeque explica que este nuevo sistema ha sido “revolucionario” en el mercado porque son la primera empresa que ofrece también un software para “automatizar procesos de la aplicación robótica directamente en la planta de fabricación sin saber nada de programación”. Este nuevo software se ha aplicado también a todos los ámbitos en los que se mueve OnRobot, que van desde la industria con el sector del automóvil, así como el sector farmacéutico, de la electrónica y la alimentación, además de todos los centros de formación y universidades en los que se encuentran.

Operarios trabajando con un robot colaborativo con un ‘gripper’ de OnRobot / Imagen cedida por OnRobot

Desde que OnRobot se instaló por primera vez en Barcelona, la empresa ha podido desarrollar la rama comercial y técnica de una manera más local y personalizada al territorio, pero la presencia en DFactory también ha aportado a la compañía “un ecosistema tecnológico y de innovación” que ha facilitado las relaciones con el sector “para alimentarnos los unos de los otros de ideas y también conocer qué es lo que necesitan las empresas”, añade Palomeque.