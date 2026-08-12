Un minut de foscor i milions d’euros d’impacte econòmic a Catalunya

Catalunya acaba de viure un dels fenòmens astronòmics més excepcionals de les darreres generacions. Però l’eclipsi solar total que ha enfosquit durant tot just un minut bona part del sud del país no ha estat només un espectacle astronòmic. També ha estat un esdeveniment econòmic. Hotels, càmpings, apartaments turístics, restaurants, empreses de transport, activitats d’oci i comerços de les zones situades dins o a prop de la franja de totalitat han viscut una jornada extraordinària que pot deixar desenes de milions d’euros al territori. En el cas del conjunt de l’Estat, segons les xifres amb què ha treballat el govern espanyol, l’eclipsi haurà mobilitzat 446.000 turistes addicionals i un impacte econòmic de 347,6 milions d’euros. Concretament, l’estudi elaborat pel ministeri d’Economia preveu una despesa turística addicional de 342,2 milions, 247,3 dels quals provindran de visitants estrangers i 94,9, de residents. Però en el cas de Catalunya, no hi ha una previsió específica.
En tot cas, la xifra aproximada no es coneixerà fins un temps després de l’eclipsi, però fent una estimació pròpia elaborada a partir de la capacitat dels espais d’observació, les previsions d’afluència de les administracions, les dades d’ocupació i reserves d’hotels i càmpings, els preus dels allotjaments durant la nit de l’eclipsi i les dades oficials d’Idescat sobre despesa turística a Catalunya, apunten que l’impacte directe addicional podria situar-se entre 25 i 50 milions d’euros, amb un escenari central al voltant dels 35 milions. No és una previsió oficial ni incorpora els efectes indirectes o induïts sobre l’economia -la venda d’ulleres, per exemple-, sinó una aproximació a la despesa directa que el fenomen pot generar en allotjament, restauració, mobilitat, comerç i activitats.
El punt de partida ja permet intuir la magnitud del fenomen. La Generalitat ha habilitat 23 punts oficials d’observació segura en 18 municipis, amb una capacitat conjunta d’unes 50.000 persones. El Govern, a més, ha posat en marxa un dispositiu especial de mobilitat i seguretat davant l’arribada massiva de persones a les zones de Ponent, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
Però les 50.000 places no són el nombre de persones que s’han desplaçat a Catalunya. Són la capacitat dels espais oficials. De fet, Tarragona ciutat ja ha habilitat sis emplaçaments amb capacitat per a 50.000 persones més: 15.000 a Bonavista, 10.000 a l’Anella Mediterrània, 20.000 al Port Marina Tarraco i la resta distribuïts entre altres espais. A Lleida, l’Ajuntament ha habilitat la Seu Vella i els Magraners amb una capacitat conjunta de 13.500 persones i alguns hotels de la capital del Segrià ja registraven ocupacions d’entre el 85% i el 100% mesos abans del fenomen.
El sector de l’allotjament és precisament un dels primers a notar l’efecte eclipsi. A les Terres de l’Ebre, els càmpings han fregat el 100% d’ocupació avui. I a les comarques de Tarragona, les associacions d’apartaments turístics ja detectaven un augment de la demanda, especialment de xalets i apartaments amb terrasses o bones vistes feia mesos.
L’efecte sobre els preus és encara més revelador. En alguns allotjaments de Lleida, la nit de l’eclipsi ha arribat a situar habitacions per sobre dels 300 euros, molt per sobre dels preus habituals d’un dia feiner d’agost. Aquest diferencial mostra que una part de l’impacte econòmic no vindrà només de l’arribada de nous clients, sinó també de la capacitat del sector per incrementar ingressos en una data excepcionalment demandada.
Uns 50 milions d’euros en un sol dia poden quedar-se a Catalunya
Per calcular l’impacte, aquesta estimació parteix d’un escenari central d’unes 200.000 persones mobilitzades a Catalunya per l’eclipsi, entre visitants que han arribat expressament per veure’l, excursionistes d’un dia i persones que han aprofitat una estada turística que ja tenien prevista per incorporar el fenomen al seu viatge. D’aquest conjunt, s’estima que una part important han estat visitants d’un sol dia, mentre que una altra part farà almenys una nit al territori. És precisament aquesta combinació la que permet arribar a una despesa directa d’uns 35 milions d’euros en l’escenari central.
La partida més important seria l’allotjament, amb uns 12 milions d’euros. Hotels, càmpings, apartaments i establiments de turisme rural concentren una part considerable de la despesa perquè l’eclipsi cau en plena temporada alta i, sobretot, perquè genera una demanda extraordinària en punts molt concrets del territori. La restauració podria sumar uns 10 milions d’euros, entre restaurants, bars, establiments de menjar ràpid, supermercats i altres compres relacionades amb l’estada. El transport —combustible, aparcaments, peatges, taxis i altres desplaçaments— podria aportar uns 7 milions, mentre que activitats, comerç i serveis vinculats a l’experiència de l’eclipsi podrien representar uns 6 milions més. El resultat és una factura estimada de 35 milions d’euros. Però si l’afluència finalment ha estat menor i predominen les visites d’un sol dia, l’impacte podria quedar al voltant dels 25 milions. Si, en canvi, la mobilització s’acosta a les 250.000 persones i una part significativa decideix pernoctar o allargar l’estada, la factura podria acostar-se als 50 milions.
Hi ha, a més, un element que juga a favor de l’impacte: la despesa turística a Catalunya ja parteix d’un nivell elevat. El 2025, els turistes estrangers van gastar 24.813,8 milions d’euros al país, amb una despesa mitjana de 221,4 euros per persona i dia. Aquesta dada no es pot aplicar directament als visitants de l’eclipsi —perquè molts seran catalans o excursionistes i no tots seran turistes estrangers—, però serveix com a referència per dimensionar la capacitat de despesa del sector.
Per altra banda, l’impacte no es repartirà uniformement. Ponent, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre seran els grans beneficiaris directes de l’efecte eclipsi. Són els territoris on es concentra la franja de totalitat i, per tant, també bona part de la demanda turística. Tarragona té l’avantatge de disposar d’una gran capacitat d’acollida i d’una oferta turística consolidada. Les Terres de l’Ebre poden aprofitar el fenomen per reforçar el càmping, el turisme de natura i les activitats vinculades al Delta. I Lleida té l’oportunitat de convertir l’eclipsi en una plataforma de promoció turística per a una capital que habitualment queda fora dels grans circuits del turisme internacional.
Al capdavall, l’eclipsi és un espectacle que dura segons, però que pot generar activitat durant dies. Visitants que arriben abans, que dormen una o dues nits, que mengen als restaurants, que visiten altres espais del territori o que contracten activitats astronòmiques converteixen l’eclipsi en un reclam turístic més enllà de l’observació del Sol.