La IA no s’ha de veure com una amenaça sinó com una oportunitat. Pot semblar un tòpic encunyat apressadament per l’eclosió de la intel·ligència artificial, però és la divisa que guia una de les agències de disseny web i màrqueting digital més veteranes a Catalunya, La Teva Web, líder del rànquing Top 10 agències de màrqueting digital a Barcelona (2026), en què va obtenir 76 punts i es va consolidar com a referent del sector gràcies a una trajectòria de més de dues dècades i una oferta integral de serveis. La seva filosofia davant la IA la defensen, amb convicció i de manera convincent, Francesc Sánchez, el CEO, i Bruno Díaz, el cap de màrqueting. “Som dels més antics a l’àrea de Barcelona. Fem 24 anys enguany, que és moltíssim en aquest sector, i dels poquíssims que aguantem d’aquella època”, asseguren. Ara mateix tenen 40 treballadors i la seva perspectiva és que l’equip continuï creixent, i no pas a l’inrevés, gràcies a la intel·ligència artificial. Des del seu punt de vista, es tracta de no pretendre fer grans salts –”hem anat creixent any a any”– i tenir clar què ofereixen.
Per exemple, la seva llengua base és el català, com indica el mateix nom de l’agència. “La Teva Web és en català perquè som catalans, però tenim clients arreu. No tenim una vocació d’anar només al mercat català. Quan vam crear la marca, ni ens ho vam plantejar”, remarquen. Admeten que en alguns casos el fet que la porta d’entrada digital a la seva empresa sigui en català els ha perjudicat alguna vegada. Tot i que el menú d’idiomes l’ofereix també en castellà i anglès, el nom de la marca, fixat al córner superior esquerre, no canvia encara que escullis alguna d’aquestes dues llengües alternatives per navegar per la seva pàgina: allà queda latevaweb, de manera natural però que pot cridar l’atenció en funció de la mirada que ho observa. “Tenim una mena de client que sí que valora això, però després tenim altres clients en què ens perjudica, i altres als quals els és igual. No hauríem de fer política, com a empresa, tot i que potser n’acabes fent. Hi deu haver clients que potser ens han descartat, perquè tenim milers de visitants cada mes des de Madrid, però pocs clients”, admeten.
Així i tot, Francesc Sánchez i Bruno Díaz mantenen el rumb. I no els ha anat malament. El secret –o no tan secret, però més fàcil de dir que de fer– és tenir “visió estratègica”. “Quan es munta el negoci fa 23 anys i escaig, hi havia programadors que feien webs superxules, però no hi havia ningú que entengués què era fer una web per vendre realment, vinculada al màrqueting digital. Google és només quatre anys més antic que nosaltres. Comparar el paradigma actual, per exemple en el SEO, amb el d’aleshores és molt complicat. El cas és que fem webs orientades a negoci, oferim tot el concepte. Som de les poques empreses que té SEO i SEM i també web”, resumeixen.
Serveis integrals: web i SEO
El seu diagnòstic és que hi ha hagut “una dissociació” al sector, per això hi ha poques empreses que facin webs i també màrqueting digital, tot en un. “Oferint això, són serveis que, si ho fas bé, són recurrents. I cada any tenim uns clients més i som una miqueta més grans”, apunten. La clau és que són dissenyadors i experts en màrqueting. “Tenim una visió molt clara de sentit de negoci que supera tota la resta”, diuen sense embuts ni falsa modèstia. No externalitzen res. Fan web i també fan SEO. “Tenim els nostres programadors que toquen el codi en funció de què es demana per al SEO. No has de discutir amb tercers, que poden no anar alineats amb nosaltres. I els clients tenen només un interlocutor. Parlem amb el client del que necessita i del que vol, de què vol vendre i com. Hem d’entendre fins al fons aquest comportament i necessitat i ja farem el que calgui”, afegeixen.
I deixen anar-ne una altra sense falsa modèstia, no cal fer comèdia: “La clau de tot és que nosaltres no anem a buscar proactivament els clients. Som bons i la gent ens busca. Ara tenim més equip que al principi, oferim més serveis i el preu és més car. I les empreses que ens venen a buscar són d’un perfil més elevat. A l’inici fas el que pots, ara som més selectius”. Pel que fa a la mena de clients amb què compten, hi ha “molta pime, però també moltes multinacionals”. No sorprèn que una empresa catalana ben adaptada al medi tingui moltes petites i mitjanes empreses com a clients. “Les pimes aposten realment pel mercat digital. I és més important una pime que vol invertir que una multinacional que va al digital perquè hi ha de ser”, expliquen. Però també són experts, precisament, a guia en el mercat català empreses multinacionals que volen aterrar a Catalunya.
Les oportunitats de la IA
Al llarg de les dues dècades llargues que fa que existeix La Teva Web, “el mercat s’ha complicat molt”. “Hi ha més canals que abans. Però si hi ha una cosa que ens diferencia, per ambició, és que ens motiven molt els canvis. Veiem la IA com una oportunitat. És apassionant com canvien les coses. És cert que sempre ens diu que les coses canvien, però ara canvien seriosament”, diagnostiquen.
El seu mètode de treball amb la IA és provar les coses abans que arribin, dedicar part del pressupost a innovar. “Normalment, ho fas amb projectes personals, sovint nosaltres mateixos. El segon pas és oferir-ho a clients de confiança. I un cop estem segurs que funciona, a escala d’agència, estandarditzem, fem un procediment i ho implementem amb un paquet comercial”, resumeixen. I encara hi posen més sal i més pebre. “La IA de fa dos mesos no tenia res a veure amb la d’ara. Com més aprens, més saps que no saps res. Per exemple, es fa molta formació reglada. Es fan postgraus en IA que caduquen”, alerten.
Tot i aquesta velocitat de vertigen amb què es mou el món tecnològic actualment, conviden els seus clients a llançar-se a la IA. “Les pimes han d’invertir en recerca. I tenim clients encantadíssims amb la IA. Quan els convences de fer el salt a ChatGPT, tenen una grata sorpresa”, asseguren. No parlen només de remenar el ChatGPT. “La IA és automatització, és dissenyar millor, moltes imatges ja no són d’estoc de fotos. Abans les webs es feien en un idioma i traduir-les era molt costós. Calia un programador, traductor. Ara, en qüestió d’hores pots tenir una web traduïda. Això per al català és una oportunitat. Les empreses que operen a Catalunya, si no tenen el web en català, és perquè no volen“. “Tenim un repte, però alhora també una oportunitat. I una nova forma de crear clients”, afegeixen.
I insisteixen que les expectatives són de creixement. “Si veus la IA com una oportunitat, els pròxims anys seran de creixement. Per sort per a nosaltres i, una mica, com a crítica a gran part del sector, que no veiem que abraci la IA com una oportunitat, sinó que més aviat la veu com una amenaça. Hi ha una part important del sector que no s’està formant en IA. No s’adonen que les empreses que s’adaptin al mercat podran potenciar el seu negoci i fins i tot augmentar el personal, que no serà substituït, sinó que necessitarem més gent. No recomanem instal·lar-se en la resistència”, conclouen. Per alguna cosa deu ser que Google els col·loca en el 3% de les millors agències del món i que diversos rànquings de l’estat espanyol els situen com els millors en SEO.