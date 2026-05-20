La IA no debe verse como una amenaza sino como una oportunidad. Puede parecer un tópico acuñado apresuradamente por la eclosión de la inteligencia artificial, pero es la divisa que guía una de las agencias de diseño web y marketing digital más veteranas en Cataluña, La Teva Web, líder del ranking Top 10 agencias de marketing digital en Barcelona (2026), en el que obtuvo 76 puntos y se consolidó como referente del sector gracias a una trayectoria de más de dos décadas y una oferta integral de servicios. Su filosofía ante la IA la defienden, con convicción y de manera convincente, Francesc Sánchez, el CEO, y Bruno Díaz, el jefe de marketing. «Somos de los más antiguos en el área de Barcelona. Cumplimos 24 años este año, que es muchísimo en este sector, y de los poquísimos que aguantamos de aquella época», aseguran. Ahora mismo tienen 40 trabajadores y su perspectiva es que el equipo continúe creciendo, y no al revés, gracias a la inteligencia artificial. Desde su punto de vista, se trata de no pretender dar grandes saltos –»hemos ido creciendo año a año»– y tener claro qué ofrecen.

Bruno Díaz, jefe de marketing de La Teva Web, y Francesc Sánchez, CEO / Cedida

Por ejemplo, su lengua base es el catalán, como indica el mismo nombre de la agencia. «La Teva Web es en catalán porque somos catalanes, pero tenemos clientes en todas partes. No tenemos una vocación de ir solo al mercado catalán. Cuando creamos la marca, ni nos lo planteamos», remarcan. Admiten que en algunos casos el hecho de que la puerta de entrada digital a su empresa sea en catalán les ha perjudicado alguna vez. Aunque el menú de idiomas lo ofrecen también en castellano e inglés, el nombre de la marca, fijado en la esquina superior izquierda, no cambia aunque escojas alguno de estos dos idiomas alternativos para navegar por su página: ahí queda latevaweb, de manera natural pero que puede llamar la atención en función de la mirada que lo observa. «Tenemos un tipo de cliente que sí valora esto, pero luego tenemos otros clientes en los que nos perjudica, y otros a los que les da igual. No deberíamos hacer política, como empresa, aunque quizás acabas haciéndola. Debe haber clientes que quizás nos han descartado, porque tenemos miles de visitantes cada mes desde Madrid, pero pocos clientes», admiten.

Aun así, Francesc Sánchez y Bruno Díaz mantienen el rumbo. Y no les ha ido mal. El secreto –o no tan secreto, pero más fácil de decir que de hacer– es tener «visión estratégica». «Cuando se monta el negocio hace 23 años y pico, había programadores que hacían webs superchulas, pero no había nadie que entendiera qué era hacer una web para vender realmente, vinculada al marketing digital. Google es solo cuatro años más antiguo que nosotros. Comparar el paradigma actual, por ejemplo en el SEO, con el de entonces es muy complicado. El caso es que hacemos webs orientadas a negocio, ofrecemos todo el concepto. Somos de las pocas empresas que tiene SEO y SEM y también web», resumen.

Servicios integrales: web y SEO

Su diagnóstico es que ha habido «una disociación» en el sector, por eso hay pocas empresas que hagan webs y también marketing digital, todo en uno. «Ofreciendo esto, son servicios que, si lo haces bien, son recurrentes. Y cada año tenemos más clientes y somos un poquito más grandes», apuntan. La clave es que son diseñadores y expertos en marketing. «Tenemos una visión muy clara de sentido de negocio que supera a todo lo demás», dicen sin tapujos ni falsa modestia. No externalizan nada. Hacen web y también hacen SEO. «Tenemos nuestros programadores que tocan el código en función de lo que se pide para el SEO. No tienes que discutir con terceros, que pueden no ir alineados con nosotros. Y los clientes tienen solo un interlocutor. Hablamos con el cliente de lo que necesita y de lo que quiere, de qué quiere vender y cómo. Debemos entender a fondo este comportamiento y necesidad y ya haremos lo que sea necesario», agregan.

Y sueltan otra sin falsa modestia, no hace falta hacer comedia: «La clave de todo es que nosotros no vamos a buscar proactivamente a los clientes. Somos buenos y la gente nos busca. Ahora tenemos más equipo que al principio, ofrecemos más servicios y el precio es más caro. Y las empresas que nos vienen a buscar son de un perfil más elevado. Al inicio haces lo que puedes, ahora somos más selectivos». En cuanto al tipo de clientes que tienen, hay «muchas pymes, pero también muchas multinacionales». No sorprende que una empresa catalana bien adaptada al medio tenga muchas pequeñas y medianas empresas como clientes. «Las pymes apuestan realmente por el mercado digital. Y es más importante una pyme que quiere invertir que una multinacional que va al digital porque tiene que estar», explican. Pero también son expertos, precisamente, en guiar en el mercado catalán a empresas multinacionales que quieren aterrizar en Cataluña.

Reunión interdepartamental en La Teva Web / Cedida

Las oportunidades de la IA

A lo largo de las dos décadas largas que lleva existiendo La Teva Web, «el mercado se ha complicado mucho». «Hay más canales que antes. Pero si hay algo que nos diferencia, por ambición, es que nos motivan mucho los cambios. Vemos la IA como una oportunidad. Es apasionante cómo cambian las cosas. Es cierto que siempre se dice que las cosas cambian, pero ahora cambian seriamente», diagnostican.

Su método de trabajo con la IA es probar las cosas antes de que lleguen, dedicar parte del presupuesto a innovar. «Normalmente, lo haces con proyectos personales, a menudo nosotros mismos. El segundo paso es ofrecerlo a clientes de confianza. Y una vez estamos seguros de que funciona, a escala de agencia, estandarizamos, hacemos un procedimiento y lo implementamos con un paquete comercial», resumen. Y todavía le ponen más sal y más pimienta. «La IA de hace dos meses no tenía nada que ver con la de ahora. Cuanto más aprendes, más sabes que no sabes nada. Por ejemplo, se hace mucha formación reglada. Se hacen posgrados en IA que caducan», alertan.

A pesar de esta velocidad de vértigo con la que se mueve el mundo tecnológico actualmente, invitan a sus clientes a lanzarse a la IA. «Las pymes deben invertir en investigación. Y tenemos clientes encantadísimos con la IA. Cuando les convences de dar el salto a ChatGPT, tienen una grata sorpresa», aseguran. No hablan solo de manejar el ChatGPT. «La IA es automatización, es diseñar mejor, muchas imágenes ya no son de stock de fotos. Antes las webs se hacían en un idioma y traducirlas era muy costoso. Se necesitaba un programador, traductor. Ahora, en cuestión de horas puedes tener una web traducida. Esto para el catalán es una oportunidad. Las empresas que operan en Cataluña, si no tienen el web en catalán, es porque no quieren«. «Tenemos un reto, pero a la vez también una oportunidad. Y una nueva forma de crear clientes», agregan.

Y insisten en que las expectativas son de crecimiento. «Si ves la IA como una oportunidad, los próximos años serán de crecimiento. Por suerte para nosotros y, un poco, como crítica a gran parte del sector, que no vemos que abrace la IA como una oportunidad, sino que más bien la ve como una amenaza. Hay una parte importante del sector que no se está formando en IA. No se dan cuenta de que las empresas que se adapten al mercado podrán potenciar su negocio e incluso aumentar el personal, que no será sustituido, sino que necesitaremos más gente. No recomendamos instalarse en la resistencia», concluyen. Por algo debe ser que Google los coloca en el 3% de las mejores agencias del mundo y que varios rankings del estado español los sitúan como los mejores en SEO.