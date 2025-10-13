La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha estat reelegida com a vicepresidenta de l’Associació Mundial de Zones Franques en l’11a edició del Congrés Mundial de Zones Franques que ha tingut a la Xina aquest cap de setmana.
Sorigué ocupa aquest càrrec des del maig de 2023, sota la presidència de Mohamed Alzarooni, qui també ha estat reelegit. En el Congrés Mundial de Zones Franques s’han reunit més de 2.000 assistents procedents de 160 països on s’ha posat en manifest el valor de les zones franques per “poder ampliar les oportunitats, enfortir la connectivitat econòmica i potenciar una nova era de cooperació global”.
En aquests tres dies de congrés, s’ha destacat “el paper emergent” de les zones franques com a plataformes per a un creixement inclusiu. En aquest context, Sorigué ha presentat la “visió estratègica” de l’entitat per liderar la transformació digital de la indústria, a través del Districte 4.0 de Barcelona i com aquest es projecta al món com una zona d’activitat econòmica on són presents les empreses de la indústria 4.0.
Un espai de col·laboració i intercanvi de coneixements
En aquest congrés també va tenir lloc una sessió dedicada a donar visibilitat a dones que lideren el sector de les zones franques, que va comptar amb la participació de Sorigué juntament amb les directores de les Zones Franques de Port Klang (Malàisia) i de JSEZA (Jamaica).
Sorigué ha destacat que “el Congrés Mundial de Zones Franques ha ofert novament un espai per a la col·laboració, l’intercanvi de coneixements i la construcció d’aliances, dotant els actors clau d’estratègies per afrontar desafiaments, aprofitar oportunitats i posicionar les zones com a motors essencials del progrés global”. A més, la directora del CZFB ha destacat com la trobada els ha servit per “comprovar com el model de la Zona Franca de Barcelona és un referent i és admirat per tot el sector com un cas d’èxit a seguir que està generant oportunitats per al seu territori”.