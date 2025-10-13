La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha sido reelegida como vicepresidenta de la Asociación Mundial de Zonas Francas en la 11ª edición del Congreso Mundial de Zonas Francas que tuvo lugar en China este fin de semana.

Sorigué ocupa este cargo desde mayo de 2023, bajo la presidencia de Mohamed Alzarooni, quien también ha sido reelegido. En el Congreso Mundial de Zonas Francas se han reunido más de 2.000 asistentes procedentes de 160 países donde se ha puesto de manifiesto el valor de las zonas francas para «poder ampliar las oportunidades, fortalecer la conectividad económica y potenciar una nueva era de cooperación global».

En estos tres días de congreso, se ha destacado «el papel emergente» de las zonas francas como plataformas para un crecimiento inclusivo. En este contexto, Sorigué ha presentado la «visión estratégica» de la entidad para liderar la transformación digital de la industria, a través del Distrito 4.0 de Barcelona y cómo este se proyecta al mundo como una zona de actividad económica donde están presentes las empresas de la industria 4.0.

Blanca Sorigué (CZFB) participa en una sesión en el Congreso Mundial de Zonas Francas / CZFB

Un espacio de colaboración e intercambio de conocimientos

En este congreso también tuvo lugar una sesión dedicada a dar visibilidad a mujeres que lideran el sector de las zonas francas, que contó con la participación de Sorigué junto con las directoras de las Zonas Francas de Port Klang (Malasia) y de JSEZA (Jamaica).

Sorigué ha destacado que “el Congreso Mundial de Zonas Francas ha ofrecido nuevamente un espacio para la colaboración, el intercambio de conocimientos y la construcción de alianzas, dotando a los actores clave de estrategias para afrontar desafíos, aprovechar oportunidades y posicionar las zonas como motores esenciales del progreso global”. Además, la directora del CZFB ha destacado cómo el encuentro les ha servido para «comprobar cómo el modelo de la Zona Franca de Barcelona es un referente y es admirado por todo el sector como un caso de éxito a seguir que está generando oportunidades para su territorio».