La compraventa de viviendas en Cataluña sufrió una fuerte caída interanual en el mes de febrero. Los datos del Observatorio Notarial de Cataluña señalan que la compraventa de viviendas bajó un 8,4% interanual, una cifra que se sitúa por encima de la media registrada en el Estado español, donde la compraventa cayó un 7,7%.

Los datos del Observatorio Notarial de Cataluña muestran que durante el mes de febrero se registraron y autorizaron un total de 8.384 compraventas de viviendas las cuales se situaron en un precio medio de 2.401 euros/metro cuadrado, un precio por metro cuadrado que implica un encarecimiento del 4,3% respecto al mismo periodo del año 2025. Por otro lado, destacan que los préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de viviendas aumentaron un 1,5% y las hipotecas en Cataluña se elevaron hasta las 5.352 durante el mes de febrero, unas hipotecas que constaban de un importe medio de 193.672 euros, un valor que supone un aumento del 4,3% respecto al mismo mes del año anterior.

En declaraciones recogidas por la ACN la vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña, Raquel Iglesias, ha alertado que «los datos de febrero confirman un cambio de ritmo en el mercado inmobiliario catalán, en el que las compraventas de vivienda bajan por segundo mes consecutivo, aunque de manera moderada, y los préstamos hipotecarios, de nuevo, se mantienen estables. A pesar de esta moderación de la actividad, el precio por metro cuadrado de las viviendas continúa al alza».

Un inmueble en venta en un edificio catalán / EP

Informe Fènix: el modelo económico “insostenible” de Cataluña empobrece a la población

Este viernes se ha presentado el Informe Fènix, un informe de varios economistas catalanes en el cual se alerta que el modelo económico catalán es totalmente insostenible y está provocando que la población del país esté abocada a un “empobrecimiento continuado” y se alerta de salarios «subvencionados» en sectores muy importantes como el turismo y la industria cárnica.