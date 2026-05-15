La compravenda d’habitatges a Catalunya va patir una forta davallada interanual al mes de febrer. Les dades de l’Observatori Notarial de Catalunya assenyalen que la compravenda d’habitatges va baixar un 8,4% interanual, una xifra que se situa per sobre de la mitjana registrada a l’Estat espanyol, on la compravenda va caure un 7,7%.
Les dades de l’Observatori Notarial de Catalunya mostren que durant el mes de febrer es van registrar i autoritzar un total de 8.384 compravendes d’habitatges les quals es van situar en un preu mitjà de 2.401 euros/metre quadrat, un preu per metre quadrat que implica un encariment del 4,3% respecte al mateix període de l’any 2025. Per altra banda, destaquen que els préstecs hipotecaris destinats a l’adquisició d’habitatges van augmentar un 1,5% i les hipoteques a Catalunya es van enfilar fins a les 5.352 durant el mes de febrer, unes hipoteques que constaven d’un import mitjà de 193.672 euros, un valor que suposa un augment del 4,3% respecte al mateix mes de l’any anterior.
En declaracions recollides per l’ACN la vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias, ha alertat que “les dades del febrer confirmen un canvi de ritme al mercat immobiliari català, en què les compravendes d’habitatge baixen per segon mes consecutiu, encara que de manera moderada, i els préstecs hipotecaris, de nou, es mantenen estables. Tot i aquesta moderació de l’activitat, el preu per metre quadrat dels habitatges continua a l’alça”.
Informe Fènix: el model econòmic “insostenible” de Catalunya empobreix la població
Aquest divendres s’han presentat l’Informe Fènix, un informe de diversos economistes catalans en el qual s’alerta que el model econòmic català és totalment insostenible i està provocant que la població del país estigui abocada a un “empobriment continuat” i s’alerta de salaris “subvencionats” en sectors molt importants com el turisme i la indústria càrnia.