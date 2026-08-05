La Cámara de la Propiedad presiona a Illa para retirar el límite a la compra especulativa

El revés que recibió la proposición de ley para limitar la compra especulativa de vivienda por parte del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), el cual alertaba que la propuesta -impulsada por los Comunes- vulnera el derecho a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa, entre otros. Un tirón de orejas del CGE que desde la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona han aprovechado para presionar a Illa y hacer que el Gobierno retire la proposición de ley. El gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, ha pedido que Illa retire la limitación de la compra especulativa y asegura que «la norma está mal planteada de base, los informes sobre los cuales se basa son muy cuestionables y no está bien estructurada».

En declaraciones hechas a la ACN, Gorgues ha valorado positivamente la postura del CGE y destaca que desde la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona hacía tiempo que dudaban de la ley para limitar la compra especulativa y su «constitucionalidad», ya que «sobrepasaba los límites legales, tanto del ámbito del derecho urbanístico como de las competencias de la Generalitat y, además, se quería aprobar por lectura única cuando era una norma con unas consecuencias tan importantes, que también perjudicaba la puesta en marcha de esta iniciativa legislativa».

El gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, durante la entrevista con la ACN | Albert Hernández (ACN)

La Cámara de la Propiedad admite un «problema» en la vivienda

A pesar de la postura dura y de confrontación hacia la proposición de ley, desde la Cámara de la Propiedad Urbana admiten la existencia de un «problema» con la vivienda, aunque piden alternativas con «más consenso» y «más participación de la sociedad y el entorno privado». «La administración pública sola y, más si excluye al sector privado como quería hacer con esta norma del mercado inmobiliario, difícilmente podrá dar una solución a un problema tan complejo como el que tenemos actualmente planteado con la vivienda», señala un Gorgues que apuesta por mejorar los trámites urbanísticos, administrativos y dar seguridad jurídica a los profesionales del sector de la vivienda.