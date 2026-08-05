La Cambra de la Propietat pressiona Illa per retirar el límit a la compra especulativa

El calbot que va rebre la proposició de llei per limitar la compra especulativa d’habitatge per part del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) el qual alertava que la proposta -impulsada pels Comuns- vulnera el dret a la propietat privada, a l’herència i a la llibertat d’empresa, entre altres. Una estirada de les orelles del CGE que des de la Cambra Propietat Urbana de Barcelona han aprofitat per collar Illa i fer que el Govern retiri la proposició de llei. El gerent de la Cambra Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, ha demanat que Illa retiri la limitació de la compra especulativa i assegura que “la norma està mal plantejada de base, els informes sobre els quals es basa són molt qüestionables i no està ben estructurada”.
En declaracions fetes a l’ACN Gorgues ha valorat positivament la postura del CGE i destaca que des de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona feia temps que dubtaven de la llei per limitar la compra especulativa i la seva “constitucionalitat”, ja que “sobrepassava els límits legals, tant de l’àmbit del dret urbanístic com de les competències de la Generalitat i, a més. Es volia aprovar per lectura única quan era una norma amb unes conseqüències tan importants, que també perjudicava la posada en marxa d’aquesta iniciativa legislativa”.
La Cambra de la Propietat admet un “problema” en l’habitatge
Malgrat la postura dura i de confrontació envers la proposició de llei des de la Cambra de la Propietat Urbana admeten l’existència d’un “problema” amb l’habitatge tot i que demanen alternatives amb “més consens” i “més participació de la societat i l’entorn privat”. “L’administració pública sola i, més si exclou el sector privat com volia fer amb aquesta norma del mercat immobiliari, difícilment podrà donar una solució a un problema tan complex com el que tenim actualment plantejat amb l’habitatge” assenyala un Gorgues que aposta per millorar els tràmits urbanístics, administratius i donar seguretat jurídica als professionals del sector de l’habitatge.