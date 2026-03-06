El 2025 en Cataluña cerró con un encarecimiento del precio de la vivienda. Concretamente, el aumento del precio fue del 10,9% anual, una cifra ligeramente inferior a los tres meses anteriores, cuando el precio de la vivienda fue cuatro décimas superior. Según los datos de la Estadística Índice de Precios de la Vivienda que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda ha subido un 10,2% en las viviendas nuevas, una cifra que representa 2,6 puntos más, mientras que las viviendas de segunda mano también han experimentado una subida del 10,9%, cifra ocho décimas inferior a la del tercer trimestre.

La estadística del INE indica que las viviendas en Cataluña han subido interanualmente de forma ininterrumpida desde el año 2014. A pesar de esto, la subida del precio de la vivienda en Cataluña es la cifra más baja del mercado habitacional en el Estado español, que registró un incremento del 12,9% en todo el estado, un hecho que supone el aumento más grande del estado desde 2007. Los aumentos más grandes en el mercado de la vivienda se produjeron en Castilla y León, con un 15,3%, seguido de Aragón, Murcia y La Rioja con un 14,4% y con Madrid (14,2%) y Galicia (14,1%) también superando el aumento de 14 puntos.

Las ejecuciones hipotecarias, también al alza

El 2025 en el mercado de la vivienda también supuso un aumento de las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda en Cataluña. En concreto, las hipotecas aumentaron un 10,12% respecto al 2024 y se registraron un total de 2.937. Esto supone que Cataluña es donde más hipotecas se ejecutaron en el Estado español, solo por detrás de Andalucía (donde se ejecutaron 3.598). En total, en el Estado español se registraron hasta 14.962 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, un 17,7% anual más.