El 2025 a Catalunya va tancar amb un encariment del preu de l’habitatge. Concretament la pujada del preu va ser del 10,9% anual, una xifra lleugerament inferior als tres mesos anteriors, quan el preu de l’habitatge va ser quatre dècimes superior. Segons les dades de l’Estadística Índex de Preus de l’Habitatge que ha publicat aquest divendres l’Institut Nacional d’Estadística (INE) el preu de l’habitatge ha pujat un 10,2% en els habitatges nous, una xifra que representa 2,6 punts més, mentre que els habitatges de segona mà també han experimentat una pujada del 10,9%, xifra vuit dècimes inferior a la del tercer trimestre.
L’estadística de l’INE indica que els habitatges a Catalunya han pujat interanualment de forma ininterrompuda des de l’any 2014. Malgrat això, la pujada del preu de l’habitatge a Catalunya és la xifra més baixa del mercat habitacional a l’Estat espanyol -que va registrar un increment del 12,9% a tot l’estat- un fet que suposa l’augment més gran de l’estat des del 2007. On s’han produit els augments més grans al mercat de l’habitatge es van produir a Castella i Lleó, amb un 15,3%, seguit de l’Aragó, Múrcia i La Rioja amb un 14,4% i amb Madrid (14,2%) i Galícia (14,1%) també superant l’augment de 14 punts.
Les execucions hipotecàries, també a l’alça
El 2025 al mercat de l’habitatge també va suposar un augment de les execucions hipotecàries sobre habitatge a Catalunya. En concret les hipoteques van augmentar un 10,12% respecte al 2024 i es van registrar un total de 2.937. Això suposa que Catalunya és on més hipotquees es van executar a l’Estat espanyol, només per darrer d’Andalusia (on es van executar 3.598). En total a l’Estat espanyol es van registrar fins a 14.962 execucions hipotecàries sobre habitatges, un 17,7% anual més