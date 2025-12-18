El Govern ha querido hacer de la vivienda uno de los pilares de esta legislatura y ya ha preseleccionado cerca de 200 áreas (179 concretamente), de suelo urbanizable en las que la administración catalana quiere construir 214,000 viviendas a medio plazo. De estas viviendas, la Generalitat prevé que entre un 40% y un 50% sean asequibles y movilizar 8,000 millones de euros del Institut Català de Finances (ICF) para financiar su construcción.

De estas áreas, más de la mitad (107) están situadas en Barcelona, su área metropolitana y el arco metropolitano, donde se engloban ciudades como Sabadell, Terrassa, Granollers o Igualada, entre otras localidades. En cuanto al Camp de Tarragona, es la segunda zona de Cataluña con más áreas de suelo urbanizable seleccionadas (22), mientras que en las Terres de Ponent se han seleccionado 12 áreas más. Lejos quedan las comarcas gerundenses o el Penedès con 8 áreas, el Alt Pirineu i l’Aran con 7 y las Terres de l’Ebre con 5.

En declaraciones recogidas por la ACN, la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado que «una parte notable de los suelos que deben convertirse en solares requieren trámites de planeamiento y de gestión urbanística. El plan identifica los sectores posibles de transformación y prioriza aquellos en los que se pueden priorizar bolsas de vivienda de 1,000 en adelante».

Imagen de archivo de varios edificios de viviendas en Barcelona / David Zorrakino – Europa Press

Las hipotecas continúan subiendo en octubre

En Cataluña, el número de hipotecas sobre viviendas se elevó por encima de las 9,000 operaciones de compraventa de viviendas por primera vez desde el año 2007. En total, se situaron en 9,025 durante el mes de octubre y el importe medio se elevó hasta los 190,012 euros, con un incremento interanual del 12.5%, estableciéndose como el dato más alto desde 2003.