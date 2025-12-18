El Govern ha volgut fer de l’habitatge un dels pals de paller d’aquesta legislatura i ja ha preseleccionat prop de 200 àrees (179 concretament), de sòl urbanitzable en les quals l’administració catalana hi vol construir 214.000 habitatges a mitjà termini. D’aquests habitatges la Generalitat preveu que entre un 40% i un 50% d’aquests habitatges siguin assequibles i mobilitzar 8.000 milions d’euros de l’Institut Català de Finances (ICF) per finançar la seva construcció d’habitatge.
D’aquestes àrees més de la meitat (107) estan situades a Barcelona, la seva àrea metropolitana i l’arc metropolità, on s’engloben ciutats com poden ser Sabadell, Terrassa, Granollers o Igualada entre altres localitats. Pel que fa al Camp de Tarragona és la segona zona de Catalunya on més àrees amb sòl urbanitzable que s’han seleccionat (22) mentre que a les Terres de Ponent s’han arribat a seleccionar 12 àrees més. Lluny queden les comarques gironines o el Penedès amb 8 àrees, l’Alt Pirineu i l’Aran amb 7 i les Terres de l’Ebre amb 5.
En declaracions recollides per l’ACN, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que “una part notable dels sòls que s’han de convertir en solars requereixen tràmits de planejament i de gestió urbanística. El pla identifica els sectors possibles de transformació i prioritza aquells en els quals es poden prioritzar bosses d’habitatge de 1.000 en amunt”.
Les hipoteques continuen escalant a l’octubre
A Catalunya el nombre d’hipoteques sobre habitatges es va elevar per sobre de les 9.000 operacions de compravenda d’habitatges per primera vegada des de l’any 2007. En total es van situar en les 9.025 durant el mes d’octubre i l’import mitjà es va elevar fins als 190.012 euros, amb un increment interanual del 12,5% i fent que s’estableixi com la dada més alta des de 2003.