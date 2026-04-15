Glovo ejecutará un expediente de regulación de empleo (ERE) en su plantilla en todo el Estado español. Un ERE que solo en Cataluña afectará a 143 trabajadores, cifra que representa el 19% del total de la plantilla en todo el estado. La propuesta inicial de la empresa es que 78 trabajadores de Barcelona (77 repartidores y 1 jefe de flota), 53 en Tarragona (52 repartidores y 1 jefe de flota) y 12 de Girona (11 repartidores y 1 jefe de flota).

La noticia, adelantada por la cadena SER Cataluña y confirmada por la ACN señala que en la plantilla de Glovo en Lleida no se prevé ningún despido, aunque la negociación entre los sindicatos y la empresa está prevista que comience el próximo lunes. En el conjunto del Estado español se espera que el ERE afecte a cerca de un millar de trabajadores, despidiendo hasta 750, unos despidos que la empresa ha justificado para «evitar su cierre» tras el cambio de modelo de los riders autónomos.

CCOO convoca huelga en Glovo del 24 al 26 de abril

Desde los sindicatos, sin embargo, ya han respondido contra las pretensiones de la empresa y desde la federación de servicios de CCOO han convocado jornadas de huelga en Glovo en todo el Estado para los días 24, 25 y 26 de abril. Unas jornadas de huelga que denunciarán «el abuso laboral» que el sindicato considera que sufren los repartidores tras la aprobación de la Ley Rider de junio de 2025.

Imagen de archivo de dos repartidores de Glovo / Glovo

En un comunicado el sindicato señaló que esta es la primera huelga a la que se enfrentará la empresa, una empresa a la cual acusa de haber aplicado un régimen sancionador «ilegal» y despedir trabajadores sin garantías. Además, desde CCOO reclaman que la empresa abra una vía de negociación con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.