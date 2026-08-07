El mercado laboral mantiene la buena dinámica en todo el territorio catalán. El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en todas las comarcas y en el Aran durante el mes de julio en comparación con el mismo mes del año pasado, según los datos provisionales publicados este viernes por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). En el conjunto del país, Cataluña registró un incremento interanual del 3,2%, lo que se traduce en 117.295 cotizantes más, hasta situar el total de afiliaciones en 3.796.075 personas, rozando el umbral de los 3,8 millones.

Esta expansión del empleo ha sido de carácter generalizado y no se limita solo a las comarcas, sino que se refleja también a escala municipal: el número de afiliados únicos crece o se mantiene estable en el 86% de los municipios catalanes (817 poblaciones), y solo disminuye en el 14% restante –130 municipios–. Cabe destacar el comportamiento de las grandes ciudades, ya que todos los municipios de más de 50.000 habitantes ganaron cotizantes en relación con un año atrás.

El Aran, Osona y el Segrià, a la cabeza de la mejora comarcal

En el análisis territorial, los aumentos más pronunciados en términos relativos se concentraron en el Aran (4,8%), Osona (4,4%), el Pla d’Urgell (+4,2%) y el Segrià (4,2%). Desde el Idescat se recuerda que las cifras de Osona y del Vallès Oriental están condicionadas por el cambio de adscripción comarcal del municipio de Aiguafreda. En cuanto a las ciudades de más de 50.000 habitantes, los crecimientos relativos más intensos los encabezaron l’Hospitalet de Llobregat (5,5%), Vic (4,2%), Santa Coloma de Gramenet (4,2%) y Manresa (4,1%). En el otro extremo, los incrementos más discretos entre los grandes núcleos urbanos se localizaron en Castelldefels (1,4%), Sant Cugat del Vallès (1,4%) y el Prat de Llobregat (1,7%).

Diferencias según el origen

Más allá de la distribución geográfica, los datos de julio ponen de manifiesto una fuerte diferencia según el origen de los trabajadores. Mientras que los afiliados de nacionalidad española solo avanzaron un 0,9% en el conjunto de Cataluña, la población ocupada de nacionalidad extranjera experimentó un fuerte aumento del 13,1% interanual. Los afiliados de nacionalidad extranjera crecieron en todas las comarcas sin excepción, con repuntes especialmente destacados en el Alt Urgell, el Aran, la Ribera d’Ebre, el Berguedà y la Cerdanya, donde los aumentos oscilaron entre el 20% y el 26%. En cambio, los afiliados de nacionalidad española solo subieron en 36 comarcas (lideradas por Osona, con un 2,8%), se mantuvieron planos en el Aran y cayeron en seis comarcas.

Por sectores de actividad, la agricultura fue la que más aumentó en términos porcentuales, con un 5,2% más de afiliaciones respecto a julio anterior. Sin embargo, en pleno ecuador de la campaña de verano, el sector de los servicios se mantiene como el principal motor de contratación en cifras absolutas, registrando un incremento del 3,4% y sumando 103.785 nuevas altas en tan solo un año.

La parcialidad y la temporalidad en julio

La radiografía de la Seguridad Social también aporta detalles sobre la modalidad de contratación. En coincidencia con el período de vacaciones, un 19% de las afiliaciones por cuenta ajena del mes de julio fueron a jornada parcial. La brecha de género en este ámbito es notable: un 25,9% de las mujeres trabajan a tiempo parcial, una cifra que duplica con creces la de los hombres (12,5%). El Barcelonès (22,2%), el Alt Urgell (22,0%) y la Cerdanya (21,5%) registran la parcialidad más alta, mientras que el Aran presenta la más baja (9,2%). Finalmente, el grado de temporalidad de las afiliaciones por cuenta ajena se situó en el 10,6% en el conjunto del país. El Pallars Sobirà (15,5%) y el Pallars Jussà (15,4%) encabezaron las tasas de temporalidad más elevadas, mientras que el Baix Empordà se situó en la cifra más baja de toda Cataluña, con un 7,6%.