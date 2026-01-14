L’ISE (Integrated Systems Europe) es la feria audiovisual y de integración de sistemas más importante del mundo. Por cuarto año consecutivo, se celebrará en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, en l’Hospitalet de Llobregat. Será entre los días 3 y 6 de febrero. En esta edición, el ISE ocupará más de 100.000 metros cuadrados y crecerá un 6,5% en número de expositores, hasta los 1.700.

En la presentación de la feria audiovisual, el director Mike Blackman ha dicho que el año pasado el ISE tuvo un impacto económico de 520 millones en la capital catalana. La cifra supone un 11% más que el 2024. «Ha ido creciendo con fuerza cada año» desde el 2023, ha destacado Blackman. En 2023, el impacto fue de 386 millones; en 2024, de 468, y el año pasado, de 520.

Dos participantes en la experiencia inmersiva Dreams de Lavinia y Univrse en el ISE, en una edición anterior / ACN

Un 9,7% más de espacio

Los más de 100.000 m² suponen un aumento del 9,7% en espacio en comparación con el 2025, gracias a ocupar todos los pabellones y extenderse al acceso este, ya que se trata de unos 2.700 metros cuadrados extra.

Blackman se ha mostrado confiado en que este año se superarán los 85.000 asistentes del 2025. «Somos optimistas», ha valorado. De momento, la tendencia de inscritos así lo indica, ya que hay un 7% más. Se prevé que haya más participantes de Norteamérica, China, países latinoamericanos y «otras áreas de todo el mundo».

Ciberseguridad

Entre las novedades del ISE del 2026 estará el Spark, «un nuevo formato de evento de cuatro días y una plataforma de lanzamiento para nuevas perspectivas, colaboraciones y posibilidades donde convergen la creatividad y la tecnología». Otro hito importante será el CyberSecurity Summit, que mostrará “cómo proteger los sistemas críticos”. Blackman ha afirmado que se busca “apoyar a la industria para afrontar retos complejos y redefinir posibilidades”.

El stand de Sony en el ISE, en una edición anterior | ACN

Epson, Samsung, LG, Blackmagic, Panasonic, Shure y Microsoft

Según recoge la Agencia Catalana de Noticias (ACN), la cita contará con compañías líderes como Epson, Samsung, LG, Blackmagic, Panasonic, Shure y Microsoft. De los más de 1.700 expositores, 323 lo harán por primera vez en el recinto ferial de l’Hospitalet de Llobregat. El director del ISE ha destacado que el pabellón de Cataluña tendrá más de 30 integrantes.

Los asistentes al ISE podrán disfrutar en esta edición de un acceso sur iluminado con 700 drones que estarán sincronizados. “La tecnología se encontrará con el arte, con músicos en directo, actuaciones de ópera y artistas digitales”, ha detallado Blackman. El espectáculo se llevará a cabo del 3 al 5 de febrero, a las 18.30 horas.