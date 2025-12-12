L’IPC de noviembre confirma que las pensiones subirán un 2,7% en 2026

Los pensionistas de todo el Estado ya tienen una guía para el aumento de las prestaciones que percibirán en 2026. Con la confirmación del dato de inflación de noviembre, el IPC medio del Estado en los últimos 12 meses se ha quedado en el 2,66%. Según la fórmula de revalorización que instauró el gobierno español con la ley de reforma de las pensiones, así, las retribuciones públicas contributivas y las de las clases pasivas subirán un 2,7% en el año entrante.

Se trata de un retroceso ligero respecto al aumento de 2025, que fue del 2,8%, debido a una inflación más elevada. Queda lejos, además, de los aumentos de 2024, cuando se quedó cerca del 3,8%, y 2023, que dejó una escalada del 8,5% en plena espiral inflacionista. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del gobierno español, Elma Saiz, ha reivindicado que «la revalorización de las pensiones es un derecho de los pensionistas». El formato de cálculo, argumenta, «asegura el mantenimiento del poder adquisitivo» de 9,4 millones de personas en todo el Estado.

Según los cálculos efectuados por el ministerio de Inclusión, el 2,7% que finalmente escalarán las pensiones dejará en el bolsillo de los beneficiarios unos 572 euros más en todo el año en el caso de las jubilaciones; mientras que la media global crecerá en 500 euros. En cifras absolutas, una persona jubilada media recibirá unos 40 euros al mes más en 2026 que en 2025. Subirán, además, todas las pensiones, dado que en 2024 entró en vigor el mecanismo de revalorización de las bases máximas, que añade un 1,2% al IPC correspondiente al año. De este modo, la base de cotización de las pensiones máximas se elevará por encima de los 5.100 euros; mientras que la retribución quedará cerca de los 3.360 euros mensuales.

Mínimas y no contributivas

Por su parte, las pensiones no contributivas y las mínimas se ajustarán al aumento que acompañó la reforma del exministro José Luís Escrivá, ahora presidente del Banco de España, para igualarlas al umbral mínimo de pobreza. Este año, este tipo de prestaciones escalaron un 6% en el caso de las más bajas entre las contributivas, y un 9% para las no contributivas, muy por encima de la media del 2,8% del conjunto de pagos. Con el nuevo dato del IPC, volverán a escalar por encima de la cesta de precios. Las no contributivas buscarán reducir un 20% la brecha con el umbral de pobreza, mientras que las mínimas de jubilación escalarán hasta suponer una ratio de 1,5 este marcador económico. La meta, para el ministerio, es llegar a los 16.500 euros anuales en 2027, que se traduciría en cerca de 1.180 euros al mes en 14 pagas.