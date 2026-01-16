Los Estados Unidos convocarán en las próximas semanas a representantes de diferentes países aliados para trazar una estrategia para reducir la dependencia de China respecto a los minerales. La potencia asiática concentra prácticamente el 90% de la producción a nivel mundial, en un mercado clave para la nueva industria tecnológica. Según publican algunos medios económicos de EE.UU., el secretario de Estado de la administración Trump, Marco Rubio, reunirá a los ministros de exteriores de diferentes regiones occidentales el próximo mes de febrero para buscar la forma de diversificar y fortalecer las cadenas de suministro de minerales.

La lucha por estos minerales se ha vuelto clave en la batalla comercial que mantienen el presidente estadounidense, Donald Trump, y el magnate chino, Xi Jinping. Pekín ha amenazado con imponer restricciones a la exportación de tierras raras y, según algunos analistas económicos, estaría reduciendo el precio de los materiales para forzar –aprovechando el dominio del mercado– la quiebra económica de las empresas de otros países. Según explica la agencia Europa Press, esta situación preocupa especialmente a la Casa Blanca, que habría presionado a países de la Unión Europea para firmar tratados bilaterales.

El Departamento de Estado estadounidense no ha concretado más detalles de este posible encuentro. «Los minerales críticos son una de las prioridades clave de la Administración Trump y varias agencias del gobierno estadounidense están trabajando juntas para lograr nuestros objetivos de construir cadenas de suministro seguras de minerales críticos», apuntan, simplemente, en un comunicado. En estos momentos, las restricciones que inicialmente había impuesto China a las exportaciones de materiales están en stand-by después de los últimos encuentros con el líder de la Casa Blanca.

China tiene prácticamente el monopolio

Estos minerales son importantes porque permiten la fabricación de imanes permanentes, un material que la industria utiliza en cualquier dispositivo electrónico, ya sea telefonía móvil, coches eléctricos o armamento militar. Según algunas estimaciones, China representa el 60% de la producción y el 90% de la producción. Es decir, que el país asiático también controla parte de la cadena productiva de minerales que se extraen en otras regiones. Malasia y Vietnam, con porcentajes mucho más bajos, también son ricos en estos minerales.

Consciente de este dominio, la autoridad china amplió el pasado octubre el control de sus materiales. El gobierno de Xi Jinping ha obligado ahora a las empresas del territorio a tener la aprobación de su gobierno para exportar cualquier mineral. Los EE.UU. también son conscientes de su debilidad, tal como demuestra la orden de Donald Trump de encargar un informe sobre la afectación de esta dependencia a la seguridad nacional del país. Los minerales son, a su vez, un elemento principal de la batalla comercial entre los dos países.