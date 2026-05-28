Multa millonaria para la multinacional china de venta en línea Temu. La Comisión Europea (CE) ha acordado imponer una sanción de 200 millones de euros a Temu por la venta de productos ilegales en la Unión Europea (UE). En un comunicado del organismo europeo recogido por la ACN se detalla que la investigación contra la plataforma china comenzó en octubre de 2024 por la venta de estos productos y señala que «no identificó, analizó ni evaluó diligentemente los riesgos derivados de la venta de productos ilegales ni los perjuicios para los consumidores».

La CE detalla que Temu vulneró la Ley de Servicios Digitales (DSA) vendiendo productos como cargadores que no habían superado «las pruebas básicas de seguridad» o productos infantiles que contenían sustancias químicas que sobrepasaban los límites legales comunitarios.

Productos que no respetan las leyes europeas

El organismo europeo destaca que la evaluación de riesgos que hizo la plataforma Temu «no cumple con los estándares establecidos en la DSA», ya que solo tiene en cuenta la «información general sobre riesgos del sector del comercio electrónico en su conjunto, y no en pruebas específicas sobre el servicio propio de Temu». «Las pruebas obtenidas en una compra encubierta incluida en la investigación de la Comisión Europea muestran que un porcentaje muy elevado de los cargadores seleccionados no superaban las pruebas básicas de seguridad, mientras que una elevada proporción de los juguetes infantiles analizados presentaban riesgos de seguridad de gravedad media o alta, ya que contenían sustancias químicas por encima de los límites legales o riesgos de asfixia debido a piezas desmontables», señala la CE.

De hecho, desde la Comisión Europea lanzan también una advertencia al resto de empresas recordando que «las plataformas en línea designadas están obligadas a evaluar diligentemente los riesgos sistémicos vinculados a sus servicios y a adoptar medidas de mitigación correspondientes» y destacan que incumplir esta normativa europea «constituye una infracción especialmente grave de la normativa».

Temu debe corregir los problemas

La CE ha destacado que la multinacional china tiene hasta el 28 de agosto para pagar la multa y presentar ante el organismo comunitario un plan de acción en el cual se corrijan los incumplimientos de la empresa de venta en línea en materia de evaluación de riesgos. La CE determina que en caso de que la multinacional no corrija las infracciones el organismo comunitario podría imponer multas diarias, semanales o mensuales.