Multa millonaria a Airbnb por publicar anuncios de pisos turísticos sin licencia. El gobierno español ha sancionado a la plataforma con 64 millones de euros. El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha identificado un total de 65.122 anuncios de viviendas turísticas que incumplen la normativa. Además de los anuncios de viviendas sin licencia, se han detectado algunos con un número de registro que no corresponde o con información incorrecta sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones.

No te lo puedes perder El PIB catalán pierde impulso y crece por debajo del español el tercer trimestre

Según ha informado el ministerio que encabeza Pablo Bustinduy, la multa es firme después de que se haya agotado la vía administrativa. La resolución hecha pública este lunes implica, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la sanción impuesta.

Consumo ya avisó a Airbnb en mayo

El pasado mes de mayo, Consumo ya avisó a Airbnb que dejara de ofrecer estos anuncios y aseguró que el ministerio colaboraba con las administraciones públicas competentes para acabar con el “descontrol y la ilegalidad generalizada” que se da con los pisos turísticos ilegales.

Este lunes, el gobierno español ha recordado que publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia contraviene las obligaciones impuestas por la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad.

Imagen del logo de Airbnb / Open Grid Scheduler

La multa, seis veces el beneficio «ilícito»

La sanción se eleva a 64.055.311 euros, un total equivalente a seis veces el beneficio «ilícito» obtenido por Airbnb durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios desde la advertencia formulada por parte del ministerio hasta su retirada por la plataforma. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había apoyado previamente la orden de retirada dictada por el Ministerio en diferentes actuaciones.

«Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de su hogar», ha manifestado Bustinduy. El ministro también ha señalado que «ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley».

Unos 9.000 pisos ilegales en Cataluña

En Cataluña, Turismo de Cataluña identificó la pasada primavera hasta 9.000 anuncios ilegales que se promocionaban en Airbnb. El organismo, que depende del departamento de Empresa y Trabajo, dispone de una herramienta tecnológica de última generación que permite peinar la red en busca de anuncios de pisos turísticos ilegales. La Generalitat reclamó a la plataforma que retirara todos los anuncios que han activado alguna alerta en el programa. En su momento, la Generalitat aclaró que los 9.000 anuncios ilegales no estaban incluidos en los más de 65.000 que detectó por su parte el ministerio de Consumo y que también pidió bloquear.