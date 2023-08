El Euríbor frena por primera vez en 20 meses con las hipotecas en mínimos

La Euríbor mujer en agosto su primer respiro en cerca de dos años. El índice de referencia hipotecaria valla el agosto con un retroceso de cerca de una décima, hasta el 4,073%, después de haber logrado durante julio su nivel más alto desde el 2008, cerca del 4,149%. Si bien el retroceso para el encarecimiento de las hipotecas a tipo variable, el ahorro para los usuarios que tengan que revisarla durante estos meses no es muy contundente: la subida de cuotas se mantendría por encima del 4% por primera vez en más de 15 años. De este modo, un usuario con una hipoteca mediana, que según la INE cerca los 145.000 euros a 25 años con un diferencial de 0,99% más Euríbor, sufriría un encarecimiento mensual de más de 200 euros. Justo es decir que, si bien la vez es significativa, no es ni mucho menos el peor del 2023: un cliente tipo que revisara su préstamo durante el mes de marzo vio como su cuota escalaba en más de 270 euros.

El encarecimiento de los préstamos hipotecarios en la UE escalaba durante los últimos meses al ritmo de las subidas de tipos del Banco Central Europeo. Así, el índice queda a la espera de la próxima decisión de política monetaria del organismo, que la presidenta Christine Lagarde comunicará el próximo 14 de septiembre. Desde el sector inmobiliario hacen un llamamiento a la calma, en cuanto que dudan que la moderación de este mes de agosto pueda marcar tendencia. De hecho, apuntan a cierta «estacionalidad» de los datos, en un mes en que tradicionalmente la tasa se modera por la caída de actividad tanto al mercado de la vivienda como al de las finanzas. El comparador iAhorro constata este análisis, en cuanto que apunta que las oscilaciones, a menudo a la baja, del Euríbor en agosto no son «significativas para el mercado». El pasado curso, de hecho, la variación durante el octavo mes del año fue de dos décimas respecto de julio; mientras que en septiembre la escalada se acercó a un punto porcentual.

Imagen de la sede del BCE / Europa Press

Las hipotecas, heridas

Los efectos del encarecimiento de los intereses de los préstamos hipotecarios se han hecho notar al mercado inmobiliario. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, durante el pasado mas de julio la firma de hipotecas cayó en Cataluña un 23% en términos interanuales. El país, de hecho, registra el peor retroceso al sector de todo el Estado. Al conjunto del mercado español, la bajada de las firmas de hipotecas se quedó a cierre del primer semestre en un 21,9%. Así, el julio ha sido el segundo peor mes del año en cuanto a la concesión de préstamos para el sector residencial, solo recortado por abril.

Tipos altos a largo plazo

Si el Euríbor tiene que acompañar las tendencias de los tipos de interés, no hay ningún indicador que haga pensar se tiene que moderar de forma definitiva a corto plazo. Recientemente, una de las figuras más destacadas de la facción ortodoxa del consejo de gobierno del BCE -los halcones -, el gobernador del Banco Central de Austria Robert Holzmann, aseguró que no hay indicadores que justifiquen parar de subir los tipos de interés. «Si no hay ninguna sorpresa, veo motivos para seguir adelante con la subida de tipo sin hacer ninguna pausa», aseguraba el banquero. Holzmann, además, niega que el endurecimiento de las condiciones de crédito a Europa haya activado una tendencia recessionista generalizada. «Somos una economía estancada», analizaba el responsable austríaco. Queda, por lo tanto, margen de actuación monetaria.

En una línea similar, la Lagarde reiteró su posición en la salida de la reunión de Jackson Hole, en qué debatió la estrategia monetaria global con los principales dirigentes de los grandes bancos centrales del planeta. La economista francesa se comprometió a «mantener los tipos altos tanto de tiempos como sea necesario» para anclar la inflación europea al 2%, el objetivo único del BCE. Actualmente, según los últimos datos del Eurostat, el IPC en los países de la moneda única se mantiene al 5,3%, muy lejos encara del horizonte comunitario. Con una aproximación dependiente de los datos de cada mes, los banqueros de la Unión todavía no se atreven a ofrecer una aproximación de cuál será el punto de equilibrio de los tipos de interés, a pesar de que aseguran que se verá una caída del IPC durante la segunda mitad del año.