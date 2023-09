Cataluña acumula un déficit de 2.684 millones de euros hasta junio

Cataluña registró un déficit de 2.684 millones de euros hasta junio, cifra que supone un 1% del PIB, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda. El total se ha duplicado respecto del mes anterior, cuando fue de 1.380 millones (0,52% del PIB), y supera en 1.000 millones la de un año atrás, cuando fue de 1.634 millones (0,65% del PIB). Al conjunto de las comunidades autónomas, el déficit también se ha duplicado desde mayo, de 6.193 millones de entonces (0,44% del PIB) a los 12.110 (0,86% del PIB). El junio del 2022 la cifra fue de 8.571 millones (0,2% del PIB). Por otro lado, el déficit estatal fue de 37.682 millones de euros el julio, el 2,68% del PIB.

Esta cifra del 2,68% al conjunto del Estado supone un aumento de 0,87 puntos porcentuales respeto en el mismo periodo del año anterior y es causado por el impacto de las liquidaciones definitivas del sistema de financiación de 2021, que asciende a 11.798 millones de euros a favor de las comunidades y las administraciones locales. A la vez, los recursos no financieros del Estado se sitúan en 142.890 millones de euros, hecho que implica un 3,6% menos respeto el mismo periodo de 2022. Los impuestos logran los 116.288 millones, el 81,4% del total de recursos, y crecen un 0,9% respecto de julio de 2022.

Aumentan los impuestos

Por su parte, los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 1,4%. Dentro de los recursos no financieros, como novedad destaca el nuevo impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizable, el gravamen temporal energético, y el impuesto a la banca. Entre todos han generado 1.633 millones de euros para el Estado. La recaudación por impuestos sobre la renta y el patrimonio también ha crecido un 0,4% respecto al mismo periodo de 2022, gracias a los ingresos por el Impuesto sobre sociedades, que aumentan un 13,3% hasta los 12.422 millones. El IRPF, por su parte, logra los 31.649 millones y los ingresos del impuesto sobre la renta de No Residentes se sitúa en 2.128 millones, un 28,8% más.

El impuesto sobre el capital se queda en 133 millones de euros, y los ingresos por las cotizaciones sociales caen un 2,2%. Por contra, las rentas de la propiedad logran los 5.466 millones, un 78,9% más que el julio del 2022, y los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios crecen un 6,4%. Con todo, los fondos de la Seguridad Social registraron en el primer semestre de 2023 un superávit del 0,22% del PIB.

Aumenta el déficit de las comunidades

En cuanto al déficit de las comunidades autónomas, asciende a 12.110 millones, el 0,86% del PIB, por sobre el 0,65% del mismo periodo de 2022. Este hecho, según Hacienda, se debe a un aumento de los gastos del 8,4%, mientras que los ingresos solo crecieron a un ritmo del 5,5%.

Entre estos ingresos hay los impuestos, que crecieron un 8,1% hasta los 39.425 millones de euros. Los impuestos sobre la producción y las importaciones supusieron 9.135 millones de euros, mientras que los impuestos sobre la renta y el patrimonio vivieron un aumento de la recaudación del 12,8% hasta los 28.749 millones de euros. Los ingresos por impuestos sobre el capital supusieron 1.541 millones. Las comunidades también recibieron transferencias de 54.017 millones de euros, 2.982 es que el mismo periodo de 2022, es decir, un 10,8% más.