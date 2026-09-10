BNEW 2026: donde la nueva economía cobra vida

Del 5 al 7 de octubre, Barcelona volverá a convertirse en el punto de encuentro internacional de quienes están liderando la transformación económica, tecnológica y social. La séptima edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW) regresa a DFactory Barcelona con una propuesta renovada que amplía sus contenidos, incorpora nuevos sectores estratégicos y apuesta más que nunca por la experiencia presencial y las conexiones de valor.

Organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), BNEW ha evolucionado desde sus inicios como un evento pionero hasta consolidarse como una plataforma global para anticipar tendencias, generar oportunidades de negocio y conectar a los protagonistas de la nueva economía. Este año da un paso más incorporando cinco nuevos verticales: AI, Energy, Agrofood, Science y Gaming, que se suman a Talent, Aviation & Space y Health, configurando así una visión transversal de los sectores que están redefiniendo el futuro.

Durante tres días, Barcelona reunirá en BNEW 2026 a quienes están diseñando el futuro. FOTO: CZFB

Ocho sectores para entender el futuro

La edición 2026 pondrá sobre la mesa algunos de los grandes debates que marcarán la próxima década. Desde el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y los negocios, hasta la transición energética, los avances científicos y la innovación abierta, la automatización sanitaria, la alimentación del futuro o la evolución de la industria del videojuego más allá del entretenimiento.

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Para el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, “esta evolución responde al propio espíritu de BNEW: un evento vivo, capaz de adaptarse a los cambios y reflejar las tendencias que están transformando la economía mundial”.

El programa reunirá a cerca de 270 ponentes nacionales e internacionales, que participarán en más de 50 paneles, debates y sesiones, distribuidos en tres platós de televisión desde los cuales se emitirán todos los contenidos en formato híbrido para una audiencia global. Las sesiones de AI, Agrofood y Science se desarrollarán el lunes 5 de octubre, mientras que las de Talent, Aviation & Space y Health se llevarán a cabo el martes 6 de octubre. Finalmente, el jueves 7 el programa centrará el foco en Energy, Gaming y los pitches de las startups.

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Destacan voces expertas como la de Fernando de Santos, coordinador de IAON en Ibercaja; Alfonso Cossío, director de Aplicaciones Iberia en Oracle; Diego Perino, director IA Factory en Barcelona Supercomputing Center; Consuelo Rebolledo, Talent Manager en MWC; Laia Parellada, HR Manager España y Portugal en Easy Jet; Antoni Paz, director ejecutivo de KIMBCN; Jorge Juan Fernández, Chief Innovation Manager en Hospital Clínic de Barcelona; Antoni Gilabert, director de Innovación en el Hospital de la Mar; Gemma Marfany, catedrática de Genética en la Universitat de Barcelona; Olga Martínez, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Bimbo EMEA; Olga Escriu, directora de Soluciones Banca de Empresas y Corporaciones en Cataluña de BBVA; Joan Francesc Bañó, Executive Director en GameBCN o Susana Jiménez-Murcia, Jefa del Servicio de Psicología Clínica y Catedrática de Psicología en el Hospital de Bellvitge, entre otros.

Cuando la innovación se puede tocar

Pero si algo distinguirá esta edición será su apuesta por convertir el conocimiento en una experiencia tangible. BNEW no quiere limitarse a explicar cómo será el futuro. Quiere que los asistentes puedan experimentarlo. Por ello, contará con BNEW Experience, un programa que desplegará más de 40 actividades experienciales que complementarán la agenda de contenidos y ofrecerán nuevas oportunidades de networking en un entorno más cercano y participativo.

Los visitantes podrán sentarse en la cabina de un caza F-18 y manejar sus mandos, observar en directo el funcionamiento de un robot quirúrgico, interactuar con robots humanoides, conocer robots autónomos de vigilancia o participar en experiencias vinculadas a la robótica colaborativa y la movilidad autónoma. Como resume la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, en BNEW no solo se hablará de nueva economía: también será posible “tocarla y experimentarla en vivo”.

Tecnología, creatividad y networking

La propuesta experiencial también reservará un espacio destacado para la creatividad y las industrias culturales. Moda, diseño, arquitectura, arte y danza formarán parte de un programa con exposiciones inmersivas, demostraciones de impresión 3D aplicada a la cerámica, creación artística mediante robots y experiencias de pintura asistida por cobots.

Todo esto se complementará con propuestas gastronómicas y de ocio que permitirán descubrir la riqueza cultural de Barcelona mientras se generan conexiones profesionales en un ambiente diferente al de los congresos tradicionales.

El BNEW contará con BNEW Experience, un programa que desplegará más de 40 actividades experienciales FOTO: CZFB

Un formato que conecta el mundo

Desde su creación, BNEW ha apostado por un formato híbrido que combina la fuerza del encuentro presencial con el alcance global digital. En esta séptima edición, todos los contenidos volverán a retransmitirse en streaming a través de la plataforma del evento, permitiendo la participación desde cualquier parte del mundo.

Además, los usuarios registrados tendrán acceso a herramientas de networking, intercambio de contactos, agenda de reuniones y al asistente virtual BBot, diseñado para facilitar la interacción entre participantes y maximizar las oportunidades de colaboración.

Barcelona, capital de la nueva economía

Más que un congreso, BNEW se ha consolidado como una plataforma de conexión entre empresas, startups, instituciones, inversores, centros de investigación y profesionales de múltiples sectores. La celebración del evento en DFactory Barcelona, uno de los ecosistemas de industria 4.0 más avanzados de Europa, refuerza el papel de la ciudad como laboratorio de innovación y polo de atracción de talento internacional.

Durante tres días, Barcelona volverá a reunir a quienes están diseñando el futuro. Y lo hará con una propuesta que combina conocimiento, inspiración, tecnología, negocio y experiencias únicas. Porque la nueva economía se conecta, se impulsa y se transforma en BNEW.