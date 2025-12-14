Los gigantes digitales que quieren convertir el mundo en una apuesta

En 2018, el Tribunal Supremo de Estados Unidos legalizó en el país las apuestas deportivas. Desde la decisión, más de la mitad de los estados del país han introducido legislaciones favorables al juego, y las grandes casas ya facturan miles de millones de dólares al año –DraftKings declaró cerca de 3.000 millones en ingresos en 2024, mientras que BetMGM superó los 2.000 millones en el mismo período-. El avance del gambling digital ha sido imparable, tanto que, en los últimos cinco años, han surgido iniciativas que quieren aplicarlo a otros ámbitos de la vida social. Fuera de un campo de fútbol, baloncesto o béisbol también debería poder apostarse: la velocidad del viento en un huracán, una condena en una trama judicial o incluso el resultado de unas elecciones también podrían convertirse en un activo financiero. Esta es la tesis que impulsan dos de las firmas en línea que más han crecido tras la pandemia: Polymarket, fundada en 2020, y Kalshi, nacida en 2021. Los mercados de predicciones, si uno se guía por sus resultados, son el futuro; y sus fundadores se imaginan un mundo en el que el capital financiero será el mediador de todas las relaciones sociales. «En los próximos años, debemos lograr monetizar cualquier diferencia de opinión», decía, abiertamente, Tarek Mansour, uno de los dos cerebros detrás de Kalshi, en unas recientes jornadas tecnológicas.

En 2024, según datos oficiales de la compañía, Polymarket movió activos por valor de más de 9.000 millones de dólares; mientras que Kalshi, que ya ha comunicado sus resultados del tercer trimestre de 2025, concentra un volumen de apuestas superior a los 2.000 millones de dólares hasta septiembre. El formato es más que sencillo: como cualquier usuario haría en plataformas de apuestas deportivas, los inversores en el mercado de predicciones pueden intentar adivinar el resultado de conflictos políticos, sociales y económicos de lo más variados. Ahora bien, el funcionamiento es innovador respecto a intentos anteriores de mercadear con la masa social: Polymarket es un lugar de apuestas blockchain. Sus usuarios compran y venden contratos inteligentes basados en una predicción, todo pagado con criptomonedas. Para apostar, básicamente, un inversor compra activos similares a una acción de un evento, a un precio establecido según las probabilidades que otorga el lugar a que este se dé. Por ejemplo, alguien puede comprar contratos vinculados a un proceso electoral al equivalente a 0,45 dólares cada uno. Si este se resuelve a favor del apostador, los contratos pasan a valer un dólar completo, y la ganancia es la diferencia. Si no, valdrán cero.

El sitio web de Polymarket abre, por ahora, con tres bets de implicaciones geopolíticas extremas: cualquiera con una cuenta y un puñado de dólares puede hacer una apuesta sobre si la Reserva Federal bajará o no los tipos de interés en su reunión de política monetaria de enero; sobre quién sucederá a Jerome Powell al frente de la institución, o sobre la fecha exacta en que el asalto pseudomilitar de Donald Trump a Venezuela provocará la caída del presidente Nicolás Maduro. La República Bolivariana es uno de los activos preferidos por los clientes de la compañía, que ya han apostado más de 175.000 dólares combinados a la captura de más narco-barcos en las aguas del Caribe. Por su parte, Kalshi pregunta a los inversores quién será el candidato Demócrata al Senado de Estados Unidos en 2026, y ya ha logrado atraer cerca de 500.000 dólares en estimaciones.

Y las propuestas como estas se multiplican: el exchange de criptomonedas Crypto.com también ofrece una pestaña de predicciones; y otras compañías como RobinHood o PredictIt escalan posiciones entre los apostadores. En total, según estimaciones de la misma Polymarket, el sector ya ha movido cerca de 28.000 millones de dólares en solo los primeros nueve meses de 2025. De hecho, el fundador de la compañía, el joven Shayne Coplan, un neoyorquino de 27 años, se ha convertido en el milmillonario más joven de la historia de Estados Unidos. Solo durante las elecciones presidenciales de 2024, Coplan logró mover más de 3.200 millones de dólares en apuestas sobre el resultado.

Imagen del sitio web de Polymarket con las principales apuestas que ofrece

El precio de la información

Según escribía el analista tecnológico Jason Wingard en la revista Forbes, el mercado de predicciones «no va de apostar, va de información». Los fundadores de estas compañías consideran que la financiarización de las interacciones sociales introduce un riesgo en la opinión pública y, por lo tanto, dibuja un panorama político o social más preciso que el que haría una encuesta, que ni ofrece ni amenaza a las personas que forman parte de la muestra. Sin ir más lejos, en el último cierre del gobierno de Estados Unidos provocado por los desacuerdos entre Demócratas y Republicanos en el presupuesto sanitario, las plataformas atrajeron múltiples millones de dólares en apuestas; y consideran que la presión que añadió este señalamiento financiero contribuyó a que algunos senadores del partido azul se rindieran antes de tiempo y abrieran la puerta a las cuentas de Trump. En la misma intervención pública en la que defendió la «financiarización de todo», Mansour reivindicaba que plataformas como la suya «hacen un trabajo muy, muy bueno a la hora de destilar información y revelar la verdad de la gente». Coplan ha ido un paso más allá, y ha llegado a asegurar que Polymarket «es la herramienta más precisa que tenemos como humanidad ahora mismo».

Las implicaciones digitales, económicas e incluso democráticas de los mercados de predicciones enfrentan a analistas y expertos de todo el planeta. Las posturas más tecnooptimistas sostienen que tiene la capacidad de democratizar los mercados financieros; así como de generar beneficios inmediatos para los ciudadanos de procesos políticos y sociales a menudo ajenos. Los más críticos alertan que provocará una fuga de información hacia las grandes corporaciones, y contribuirá a la vigilancia de la población. Además, en términos más económicos, alertan que -como en el mercado de capitales tradicionales- los grandes actores acabarán moviendo los valores a su favor. Con un agravio añadido, además: que, a diferencia de un partido de fútbol, las apuestas en un proceso electoral pueden afectar su resultado. «Nunca ha sido un mercado igualitario, pero lo será aún menos a partir de ahora», reflexiona el profesor de la Universidad Pompeu Fabra e investigador del Global Democracy Project Josep Lluís Martí, en conversación con Món Economía.

Martí recuerda que el informático y tecnólogo Jaron Lanier ya mencionó, en su obra Who owns the future, una idea de tokenización de las intervenciones en el mundo digital; si bien a sus ojos debería servir como herramienta de redistribución de la riqueza generada por los usuarios en las plataformas, que ahora se concentra en las manos de los ejecutivos de las compañías tecnológicas. Ahora bien, para el experto, la tendencia a la concentración del capital será mucho más fuerte que la escasa descentralización que ofrece el Web3. «Pasará como con la bolsa tradicional: la idea de abrir el capital a pequeños inversores era una promesa democratizadora; pero de ahí no se ha derivado nada», lamenta. En este sentido, cuando en el mercado de predicciones «llegue el momento en que los pequeños inversores no puedan competir con los grandes fondos», las firmas multimillonarias no solo tendrán el control total del activo financiero, sino también de su efecto sobre la opinión pública. De hecho, es un problema que ya se está detectando: un estudio de la Universidad de Columbia ha demostrado recientemente que un 25% del volumen de las apuestas en Polymarket son «artificiales», y forman parte de procesos de wash trading -venta y compra rápida de contratos relacionados con un resultado concreto- para lograr beneficios inmediatos. Los investigadores no apuntan a la compañía como culpable, ni tampoco entienden que estos movimientos hayan «aportado información al mercado» en un sentido u otro. Ahora bien, revela un agujero importante en un foro que aspira a ser el marcador cuantitativo del debate público digital; y que ya lo es, en buena medida, en el principal entorno financiero de Occidente.