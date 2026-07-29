La era de la autonomía, los datos y la sostenibilidad ya está aquí

La industria 4.0 entra en una nueva fase de madurez. Tras años centrados en la digitalización, la automatización y la conectividad de los procesos, el sector industrial se prepara ahora para afrontar una transformación aún más profunda, impulsada por la inteligencia artificial, los sistemas autónomos, la integración de datos y la sostenibilidad.

Estas son algunas de las principales conclusiones que comparten diversas empresas instaladas en DFactory Barcelona, el ecosistema más grande de industria 4.0 del sur de Europa impulsado por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB). Desde multinacionales tecnológicas hasta pymes especializadas, todas coinciden en que las tendencias industriales del futuro ya no dependerán únicamente de incorporar nuevas tecnologías, sino de integrarlas de manera inteligente para generar valor real.

De la automatización a la autonomía industrial

Uno de los cambios más relevantes que se perfilan a corto y medio plazo es la evolución desde procesos automatizados hacia entornos cada vez más autónomos. André Jablonski, Head of Horizontal Flexible Production de Siemens, considera que las fábricas más avanzadas ya están dando este paso. Según explica, las tecnologías actuales permiten que elementos como robots industriales, celdas robotizadas, vehículos autónomos o incluso robots humanoides sean capaces de tomar decisiones en tiempo real para optimizar la producción.

Para Siemens, el gran reto consiste en desarrollar sistemas capaces de aportar autonomía a los procesos industriales y avanzar hacia modelos productivos más flexibles, eficientes e inteligentes. La compañía considera que este enfoque será fundamental para afrontar entornos de fabricación cada vez más complejos y dinámicos.

Una visión que también comparte Hubmaster. María Casals, responsable de proyectos y cuentas internacionales de la compañía, apunta que la industria avanza hacia sistemas más inteligentes, predictivos y autónomos, donde la inteligencia artificial tendrá un papel esencial. La empresa ya trabaja en la integración de esta tecnología dentro de sus soluciones logísticas e industriales, convencida de que el futuro pasará por combinar la fiabilidad del hardware industrial con capacidades avanzadas de análisis predictivo y adaptación automática.

Robots industriales, celdas robotizadas, vehículos autónomos o robots humanoides ya pueden tomar decisiones en tiempo real DFACTORY

El dato como centro de todas las decisiones

Si la autonomía marcará la evolución de los procesos, los datos continuarán siendo el principal combustible de la transformación industrial. Jaume Rey, CEO de Nexiona, sostiene que las empresas se enfrentan a un cambio de paradigma en la manera de gestionar la información. A su parecer, el reto ya no consiste en implantar aplicaciones aisladas para resolver necesidades concretas, sino en conectar toda la información de la organización y ponerla al servicio de las personas.

“La industria avanza hacia el fin de los silos de datos”, defiende Rey. En este nuevo escenario, la información circulará de manera transversal entre departamentos, sistemas y plataformas, permitiendo que cada profesional acceda a los datos que necesita para tomar decisiones más rápidas y precisas.

Sobre esta base se desplegarán tecnologías como la inteligencia artificial, la analítica avanzada y los agentes autónomos, capaces de transformar grandes volúmenes de información en conocimiento útil para mejorar la competitividad empresarial. La visión de Nexiona coincide con una tendencia ampliamente compartida entre los expertos del sector: la capacidad para integrar, interpretar y explotar los datos se convertirá en uno de los principales factores diferenciales de las empresas industriales durante los próximos años.

Inteligencia artificial: de promesa a herramienta estratégica

La inteligencia artificial aparece de manera transversal en prácticamente todas las reflexiones de las compañías consultadas. Desde Hubmaster hasta Innovae, pasando por Nexiona o Siemens, las empresas coinciden en señalar que esta tecnología será uno de los grandes motores de la próxima etapa industrial.

Xavier Riba, socio y Managing Director de Innovae Catalunya, destaca que las organizaciones ya están tomando conciencia del potencial de la inteligencia artificial para optimizar procesos, mejorar la gestión de los datos y agilizar la toma de decisiones. Según explica, herramientas que hace solo unos años requerían semanas o meses de trabajo permiten hoy obtener resultados en cuestión de días gracias a la capacidad de la IA para procesar información, identificar patrones y generar recomendaciones de alto valor.

La consecuencia será una aceleración de la transformación empresarial, con análisis más precisos, decisiones mejor fundamentadas y una mayor capacidad para anticipar problemas y oportunidades.

DFactory Barcelona se consolida como un espacio privilegiado para impulsar la colaboración y la construcción de la industria del futuro DFACTORY

Gemelos digitales y realidad aumentada para diseñar la fábrica del futuro

Otra de las tendencias que gana protagonismo es la convergencia entre los entornos físicos y virtuales. Héctor Zapata, CEO de Tetravol, considera que la realidad aumentada tendrá un papel decisivo en la industria de los próximos años.

Aunque actualmente la tecnología todavía presenta algunas limitaciones relacionadas con la comodidad o la adopción masiva, la evolución de los nuevos dispositivos permitirá transformar la manera en que se diseñan y gestionan las instalaciones productivas.

Según apunta, los futuros sistemas permitirán visualizar fábricas completas en entornos virtuales y simular su funcionamiento antes incluso de iniciar la construcción física de las instalaciones. Los gemelos digitales ya están demostrando su capacidad para reducir costos, minimizar errores, acelerar implementaciones y optimizar procesos, una tendencia que previsiblemente continuará creciendo a medida que las tecnologías inmersivas ganen madurez.

Sostenibilidad: una exigencia estratégica

Más allá de la digitalización, la industria también tendrá que responder a otro desafío cada vez más relevante: la sostenibilidad. Camila Dore, cofundadora y CIO de B’ZEOS, apunta que la evolución del sector estará fuertemente condicionada por el marco regulador europeo, aunque considera que la dirección del mercado es inequívoca.

La apuesta por modelos productivos más sostenibles está impulsando el desarrollo de materiales biodegradables, reciclables y circulares que permitan reducir el impacto ambiental de la actividad industrial.

Desde B’ZEOS defienden que la combinación de regulación, innovación tecnológica y demanda del mercado facilitará una adopción cada vez más amplia de estas soluciones durante los próximos años. La sostenibilidad dejará así de ser un factor diferencial para convertirse en un requisito imprescindible de competitividad.

Las empresas se enfrentan a un cambio de paradigma en la manera de gestionar la información DFACTORY

Colaboración e innovación abierta para acelerar la transformación

Junto con la tecnología, otro de los aspectos que aparece de manera recurrente entre las empresas de DFactory Barcelona es la necesidad de reforzar la colaboración. Alessio Carignola, CEO de Alca Technologies, considera que el desafío ya no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas digitales, sino en ser capaces de integrarlas de manera efectiva mediante sistemas interoperables y ecosistemas colaborativos.

En su opinión, la cooperación entre grandes empresas, startups tecnológicas y centros de innovación será clave para acelerar la transformación industrial europea y desarrollar soluciones que permitan construir una industria más conectada, eficiente y sostenible.

Un futuro conectado, inteligente y sostenible

Las opiniones recogidas entre las empresas de DFactory Barcelona reflejan una visión compartida: la industria 4.0 entra en una etapa en la que la inteligencia artificial, la autonomía de los sistemas, la integración de datos y la sostenibilidad marcarán la agenda tecnológica de los próximos años.

La tecnología continuará siendo un elemento esencial, pero el verdadero reto estará en cómo las organizaciones sean capaces de conectar personas, datos y procesos para convertir la innovación en una ventaja competitiva real. Y en este camino, ecosistemas como DFactory Barcelona, impulsado por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, se consolidan como espacios privilegiados para impulsar la colaboración y acelerar la construcción de la industria del futuro.

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