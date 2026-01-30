CaixaBank cierra 2025 con un beneficio neto de 5.891 millones de euros, un 1,8% más que el año anterior. La entidad de origen catalán supera así las previsiones para el ejercicio, gracias, aseguran, a una «intensa dinámica comercial» que les ha permitido superar las pérdidas en el margen de intereses causadas por la relajación monetaria del Banco Central Europeo. El consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, ha celebrado el «gran año» que cierra el banco, y ha avanzado que el balance permite revisar al alza los objetivos de crecimiento y rentabilidad previstos en el plan estratégico 2025-2027, que acaba de cerrar el primer capítulo.

Sobre estos resultados, CaixaBank ha aprobado para los accionistas un dividendo extraordinario de 3,2 euros por acción, lo que suma al reparto a cargo de 2025 de 50 céntimos por acción, un 15% más que el ejercicio anterior. En total, ofrecerá a los inversores un payout de cerca de 3.500 millones de euros, rozando el 60% de su beneficio neto.

Imagen de archivo de la sede de CaixaBank / ACN

El negocio crece a pesar de los intereses

Solo en el cuarto trimestre del año, la entidad registra un beneficio cercano a los 1.500 millones de euros, un 3,4% más que en el mismo período del año anterior. En el acumulado del curso, CaixaBank debe lamentar un retroceso del 3,9% en el margen de intereses, con unos 450 millones menos que en 2024, si bien lo compensa con los ingresos por servicios, que escalan un 5,4%, hasta los 5.266 millones de euros. En total, registra un volumen de negocio para todo el curso de 1,1 billones de euros, un 7% más que el año anterior.

La actividad de este año se ha basado en un crecimiento sólido de la cartera de crédito, que ha aumentado un 7%, hasta los 376.182 millones de euros. El margen más amplio lo han encontrado en los créditos al consumo, que se expanden un 12,4%, hasta los 2.560 millones de euros; mientras que la banca de empresas crece un 7,6%, y supera los 12.000 millones de euros. El crédito hipotecario, donde CaixaBank ya era la entidad más dominante, registra un alza del 6,5%, y se sitúa al cierre del curso en los 8.484 millones de euros. También crecen los activos de clientes del banco, que abarcan los 731.936 millones de euros, un 6,8% más; así como los activos bajo gestión, con un 11% más que en 2024, hasta los 202.860 millones de euros. A pesar de esto, lamentan un ligero retroceso de la rentabilidad, de seis décimas en el cómputo interanual, hasta el 17,5% -un nivel «adecuado», a ojos de la compañía-.