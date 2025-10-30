BBVA obtiene un beneficio récord de casi 8.000 millones en el primer trimestre

El BBVA obtuvo un beneficio neto de 7.978 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que supone un incremento del 4,7% en comparación con las ganancias que la entidad financiera obtuvo en el mismo período del año anterior. Los ingresos totales de la entidad entre enero y septiembre crecieron un 3,7%, hasta los 27.136 millones de euros.

En un comunicado emitido por el BBVA este jueves, destacan los «resultados excelentes» de estos primeros nueve meses, que aseguran que han sido impulsados por el «sólido crecimiento de la actividad» y de los ingresos recurrentes.

Por otro lado, el ROTE, la rentabilidad sobre el capital tangible, ha incrementado casi un 20%, un dato que la entidad destaca que «continúa creando valor para sus accionistas».

Desde la entidad vasca también han querido destacar que en los nueve primeros meses del año, el Grupo BBVA captó 8,7 millones de clientes, una cifra récord para el banco, y que les ha permitido ampliar su base de clientes activos hasta los 80 millones.

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila / EP

Recompra de acciones de 933 millones de euros

El margen de intereses registró un aumento del 12,6% en los tres primeros trimestres, hasta 19.246 millones de euros. Según apunta la entidad, este crecimiento fue impulsado por la contribución de España, México y Turquía, en un entorno de reducción de tipos de interés en los principales mercados.

En paralelo, el BBVA también ha anunciado que este viernes iniciará un programa de recompra de acciones valoradas en un máximo de 933 millones de euros que estaba pendiente de ejecutar.

«Mirando al futuro, seguimos ejecutando con determinación nuestro plan estratégico para alcanzar los objetivos marcados para el período de 2025-2028, una hoja de ruta que consolidará nuestro liderazgo en crecimiento y rentabilidad en la banca europea», ha expresado el consejero delegado del BBVA, Onur Genç.