Sánchez anuncia un nuevo decreto de vivienda y abre una nueva crisis con Sumar

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha movido ficha para intentar frenar la crisis de la vivienda. Este lunes, el máximo dirigente de la Moncloa ha anunciado que prevé aprobar próximamente un decreto ley con medidas «urgentes y contundentes» para intervenir el mercado del alquiler, como bonificaciones del 100% al IRPF para los propietarios que no suban los precios. Según ha explicado Pedro Sánchez en un acto en Madrid, con este movimiento se busca combatir el fraude y los abusos en los alquileres de temporada y por habitaciones. Y considera que la manera más adecuada de hacerlo es poner sobre la mesa incentivos fiscales para compensar a los propietarios por lo que ganarían si aumentaran los precios -incumpliendo la normativa. «Lo que queremos es poner todo lo que esté a nuestro alcance al servicio de que estas renovaciones de alquiler se hagan sin un incremento de los precios», ha argumentado Sánchez.

El anuncio del presidente del gobierno español ha abierto una nueva crisis con sus socios de legislatura. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expresado su rechazo frontal al decreto ley anunciado por Sánchez, ya que considera que «regalar dinero público a los rentistas es un grave error». «La vivienda es un derecho constitucional, no un regalo fiscal», ha exclamado en un mensaje en las redes sociales, en el cual ya ha adelantado que, «en los términos actuales», su formación no apoyará el decreto ley planteado. Es decir, la vicepresidenta segunda del gobierno español apunta que, si no se producen cambios, Sumar votará en contra de la medida de bonificar el 100% del IRPF a los propietarios que cumplan la normativa. Desde Podemos también han criticado la medida de Sánchez: «La solución del gobierno español a la brutal crisis de la vivienda son más regalos fiscales a los propietarios. De verdad, basta ya. Esto es para que las calles ardan de movilización social«, ha escrito la secretaria general de los morados, Ione Belarra, en un mensaje en ‘X’.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, reunidos en la Moncloa | La Moncloa

Sánchez se defiende

A pesar de las críticas de Podemos y Sumar, el presidente del gobierno español mantiene que este decreto ley es una buena manera de intentar resolver mínimamente la crisis de la vivienda. «Ganamos todos. Ganan los inquilinos, porque podrán continuar viviendo en su vivienda sin coste adicional, sin una subida de los precios. Ganan también los propietarios, que no tienen que buscar otros arrendatarios ni, por tanto, renunciar a sus ingresos. Y gana también el conjunto de la sociedad y el Estado, porque asumimos nuestra responsabilidad, que es utilizar los recursos públicos para el bienestar de la gente», ha defendido el presidente Sánchez durante el acto en la capital española. Además de la bonificación del 100% a los propietarios que no suban el precio del alquiler, el jefe de la Moncloa también explica que, en las zonas tensionadas, se aplicarán los sistemas de control de rentas que prevé la Ley de Vivienda.