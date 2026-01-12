Sánchez anuncia un nou decret d’habitatge i obre una nova crisi amb Sumar

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha mogut fitxa per intentar frenar la crisi de l’habitatge. Aquest dilluns, el màxim dirigent de la Moncloa ha anunciat que preveu aprovar pròximament un decret llei amb mesures “urgents i contundents” per intervenir el mercat del lloguer, com ara bonificacions del 100% a l’IRPF per als propietaris que no apugin els preus. Segons ha explicat Pedro Sánchez en un acte a Madrid, amb aquest moviment es busca combatre el frau i els abusos en els lloguers de temporada i per habitacions. I, considera que la manera més adient de fer-ho és posar sobre la taula incentius fiscals per compensar els propietaris pel que guanyarien si augmentessin els preus -incomplint la normativa. “El que volem és posar tot allò que estigui a les nostres mans al servei que aquestes renovacions de lloguer es facin sense un increment dels preus”, ha argumentat Sánchez.
L’anunci del president del govern espanyol ha obert una nova crisi amb els seus socis de legislatura. La vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expressat el seu rebuig frontal al decret llei anunciat per Sánchez, ja que considera que “regalar diners públics als rendistes és un greu error”. “L’habitatge és un dret constitucional, no un regal fiscal”, ha exclamat en un missatge a les xarxes socials, en el qual ja ha avançat que, “en els termes actuals”, la seva formació no donarà suport al decret llei plantejat. És a dir, la vicepresidenta segona del govern espanyol apunta que, si no es produeixen canvis, Sumar votarà en contra de la mesura de bonificar el 100% de l’IRPF als propietaris que compleixin la normativa. Des de Podem també han criticat la mesura de Sánchez: “La solució del govern espanyol a la brutal crisi de l’habitatge són més regals fiscals als propietaris. De debò, prou ja. Això és perquè els carrers cremin de mobilització social“, ha escrit la secretària general dels morats, Ione Belarra, en un missatge a ‘X’.
Sánchez es defensa
Malgrat les crítiques de Podem i Sumar, el president del govern espanyol manté que aquest decret llei és una bona manera per intentar resoldre mínimament la crisi de l’habitatge. “Hi guanyem tots. Hi guanyen els inquilins, perquè podran continuar vivint al seu habitatge sense cap cost addicional, sense una pujada dels preus. Hi guanyen també els propietaris, que no han de buscar altres arrendataris ni, per tant, renunciar als seus ingressos. I hi guanya també el conjunt de la societat i l’Estat, perquè assumim la nostra responsabilitat, que és utilitzar els recursos públics per al benestar de la gent”, ha defensat el president Sánchez durant l’acte a la capital espanyola. A banda de la bonificació del 100% als propietaris que no apugin el preu de lloguer, el cap de la Moncloa també explica que, a les zones tensionades, s’hi aplicaran els sistemes de control de rendes que preveu la Llei de l’Habitatge.