Sánchez anuncia 23.000 millones para construir 15.000 viviendas al año

El fondo soberano español España Crece ya tiene su primer uso oficial. Según ha anunciado el presidente del gobierno del Estado, Pedro Sánchez, el vehículo público de capital buscará movilizar 23.000 millones de euros para financiar la construcción de 15.000 nuevas viviendas al año. El monto total, cabe decir, no saldrá de las arcas públicas: el objetivo, en línea con lo que fue el programa Next Generation de la Unión Europea, es activar, mediante el gasto de la administración, capital privado para lanzar nuevas promociones inmobiliarias. Se trata, según Sánchez, del «volumen más grande de financiación pública y privada en condiciones ventajosas» para el receptor, en busca de activar a los inversores para que cubran el déficit residencial que sufre el Estado. El jefe del ejecutivo, de hecho, ha asegurado que pondrán una «alfombra roja» a los promotores que se avengan a «construir viviendas para la mayoría», un proyecto que ve esencial para «combatir lo que hoy es la crisis residencial».

La movilización de capital para nueva vivienda forma parte de un paquete total de inversiones públicas y privadas en sectores estratégicos, como la economía circular, la digitalización, la IA o los suministros. En total, el gobierno español espera que el nuevo fondo soberano ayude a activar más de 120.000 millones de euros, sobre una base pública de 10.500 millones de euros provenientes del Plan de Recuperación. Lejos de aceptar los agujeros estructurales que busca tapar el fondo, Sánchez ha reivindicado que este se fundamenta en la buena salud de la economía española. «Aquellos que ignoran sistemáticamente la realidad, el nombre de este fondo –España Crece– les obligará a pronunciar, aunque sea a regañadientes, aquello que hace años que niegan: España crece y eso es una evidencia, no una opinión», ha espetado.

Imagen de archivo de varias viviendas de Badalona / ACN

«Acompañar a las empresas»

En el acto de presentación de la nueva iniciativa han intervenido también el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la titular de Vivienda y Agenda urbana, Isabel Rodríguez; quienes han dedicado sus discursos a alabar el proyecto como «transformador y con vocación de futuro». Según Cuerpo, la inversión pública anunciada demuestra que la Moncloa es «consciente» de que el crecimiento del PIB no se está trasladando a los trabajadores y las familias del Estado, especialmente en el ámbito de la vivienda. España Crece, así, quiere «acompañar a las empresas en proyectos de inversión» para garantizar tanto el crecimiento como la aportación a proyectos de valor social. Las administraciones públicas participarán, ha detallado el ministro, en el «riesgo» de las operaciones, con financiación directa o incluso entradas en la propiedad con un rol «de accionistas estables y pacientes» que no presionen a la dirección para obtener resultados inmediatos.

Rodríguez, por su parte, ha centrifugado el problema de la vivienda, y ha destacado su extensión fuera de las fronteras españolas, también en los principales mercados inmobiliarios de Europa. Aun así, ha reconocido que hay «algunas debilidades autóctonas», como el más que débil parque de vivienda pública, que no llega al 2% del total de los inmuebles disponibles, una ratio 10 veces inferior al de referencias europeas como Francia; donde el estado concentra el 17% de todas las residencias del país, y concentra el 43% de los inquilinos en activo. La ministra ha otorgado al fondo soberano capacidad para cambiar esta tendencia: «conseguiremos aumentar el parque público con todas las medidas que hemos tomado hasta ahora, y también gracias a este vehículo», ha defendido.