Sánchez anuncia 23.000 milions per construir 15.000 habitatges l’any

El fons sobirà espanyol España Crece ja té el seu primer ús oficial. Segons ha anunciat el president del govern de l’Estat, Pedro Sánchez, el vehicle públic de capital buscarà mobilitzar 23.000 milions d’euros per finançar la construcció de 15.000 nous habitatges l’any. El muntant total, val a dir, no sortirà de les arques públiques: l’objectiu, en línia amb el que va ser el programa Next Generation de la Unió Europea, és activar, mitjançant la despesa de l’administració, capital privat per llançar noves promocions immobiliàries. Es tracta, segons Sánchez, del “volum més gran de finançament públic i privat en condicions avantatjoses” per al receptor, a la cerca d’activar els inversors perquè cobreixin el dèficit residencial que pateix l’Estat. El cap de l’executiu, de fet, ha assegurat que posaran una “catifa vermella” als promotors que s’avinguin a “construir habitatges per a la majoria”, un projecte que veu essencial per “combatre allò que avui és la crisi residencial”.
La mobilització de capital per a nou habitatge forma part d’un paquet total d’inversions públiques i privades en sectors estratègics, com ara l’economia circular, la digitalització, la IA o els subministraments. En total, el govern espanyol espera que el nou fons sobirà ajudi a activar més de 120.000 milions d’euros, sobre una base pública de 10.500 milions d’euros provinents del Pla de Recuperació. Lluny d’acceptar els forats estructurals que busca tapar el fons, Sánchez ha reivindicat que aquest es fonamenta en la bona salut de l’economia espanyola. “Aquells que ignoren sistemàticament la realitat, el nom d’aquest fons –España Crece– els obligarà a pronunciar, encara que sigui a contracor, allò que fa anys que neguen: Espanya creix i això és una evidència, no una opinió”, ha etzibat.
“Acompanyar les empreses”
En l’acte de presentació de la nova iniciativa han intervingut també el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, i la titular d’Habitatge i Agenda urbana, Isabel Rodríguez; que han dedicat els seus discursos a lloar el projecte com a “transformador i amb vocació de futur”. Segons Cuerpo, la inversió pública anunciada demostra que la Moncloa és “conscient” que el creixement del PIB no s’està traslladant als treballadors i les famílies de l’Estat, especialment en l’àmbit de l’habitatge. España Crece, així, vol “acompanyar les empreses en projectes d’inversió” per garantir-ne tant el creixement com l’aportació a projectes de valor social. Les administracions públiques participaran, ha detallat el ministren, en el “risc” de les operacions, amb finançament directe o fins i tot entrades en la propietat amb un rol “d’accionistes estables i pacients” que no pressionin la direcció per assolir resultats immediats.
Rodríguez, per la seva banda, ha centrifugat el problema de l’habitatge, i n’ha destacat l’extensió fora de les fronteres espanyoles, també en els principals mercats immobiliaris d’Europa. Tot i això, ha reconegut que hi ha “algunes debilitats autòctones”, com ara el més que dèbil parc d’habitatge públic, que no arriba al 2% del total dels immobles disponibles, una ràtio 10 vegades inferior al de referències europees com França; a on l’estat concentra el 17% de totes les residències del país, i concentra el 43% dels llogaters en actiu. La ministra ha atorgat al fons sobirà capacitat per canviar aquesta tendència: “aconseguirem augmentar el parc públic amb totes les mesures que hem pres fins ara, i també gràcies a aquest vehicle”, ha defensat.