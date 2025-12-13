El consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, alerta al sector pesquero que «la lucha no ha terminado» con el acuerdo que les permite ir al mar 143 días al año. Según Ordeig, la Generalitat continuará presionando a las instituciones comunitarias en busca de un modelo pesquero «más ordenado». El actual, critica, «no funciona»; y habría que comenzar eliminando «medidas que no tienen mucho sentido» con la situación actual del Mediterráneo. Lo ha dicho en declaraciones a RAC1, así como a la salida de los Premios Nacionales del Aceite de Urgell, celebrados en Les Borges Blanques.

A pesar de que no da la tarea por terminada, Ordeig ha agradecido su trabajo «ingente» a los pescadores del país. Considera, después de las largas negociaciones, que el acuerdo para ampliar las jornadas de trabajo supone «un punto de inflexión» en cuanto a la relación de Bruselas con la pesca, especialmente en los países del sur de la Unión. «Partíamos de un escenario muy desfavorable, y se ha evitado un impacto devastador para la flota y para las economías de la zona», ha remarcado. Cabe recordar que, originalmente, el ejecutivo comunitario pretendía acortar al máximo el calendario pesquero, hasta los 9,7 días de media.

Entre las reformas que propone el titular de Agricultura, apunta a las normas de sostenibilidad. Por ejemplo, sostiene que «no puede ser que una sola especie pueda impedir la pesca de más de 150 especies diferentes», como ocurre ahora mismo en el Mediterráneo; más aún cuando la flota catalana ya ha «hecho esfuerzos para avanzar» en este sentido. Ha señalado concretamente la penalización vinculada al langostino, que no está fundamentada en informes científicos que indiquen una situación de sobrepesca. En próximas negociaciones, el consejero reclama que la posición de Bruselas se fundamente «en informes científicos más favorables» que permitan ampliar aún más la actividad de los pescadores, y pone en el centro de la diana la regulación de la pesca de la gamba.

Barcos amarrados cerca de la lonja de pescadores de Palamós (Baix Empordà) / ACN

Primer análisis de la peste porcina

En cuanto a la crisis que sufre el sector porcino, Ordeig ha adelantado que la próxima semana los expertos del IRTA lanzarán un primer informe sobre el origen del foco de PPA. Ha garantizado que se explicará el resultado «sea cual sea»; si bien recuerda que, por ahora, «todas las hipótesis están abiertas». En este sentido, reclama que «no se saquen conclusiones precipitadas»; ya que, incluso entre los especialistas, aún hay «muchas dudas» respecto a la procedencia de la infección. En cuanto a los efectos sobre la producción de carne de cerdo, Ordeig ha reconocido que la situación es «aún muy compleja», pero que «se va por el camino correcto». El pasado jueves, cabe recordar, Mercolleida se vio obligada a aplicar una tercera rebaja a los productos del cerdo, aunque fue de 6 céntimos, más moderada que las dos que tuvo que aplicar durante la primera semana del brote.