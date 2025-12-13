El conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, alerta al sector pesquer que “la lluita no ha acabat” amb l’acord que els permet anar a la mar 143 dies l’any. Segons Ordeig, la Generalitat continuarà collant les institucions comunitàries a la cerca d’un model pesquer “més endreçat”. L’actual, critica, “no funciona”; i caldria començar eliminant “mesures que no tenen massa sentit” amb la situació actual del Mediterrani. Ho ha dit en declaracions RAC1, així com a la sortida dels Premis Nacionals de l’Oli de l’Urgell, celebrats a les Borges Blanques.
Malgrat que no dona la feina per feta, Ordeig ha agraït la seva feina “ingent” als pescadors del país. Considera, després de les llargues negociacions, que l’entesa per ampliar les jornades de feina suposa “un punt d’inflexió” pel que fa a la relació de Brussel·les amb la pesca, especialment als països del sud de la Unió. “Partíem d’un escenari molt desfavorable, i s’ha evitat un impacte devastador per a la flota i per a les economies de la zona”, ha reblat. Cal recordar que, originalment, l’executiu comunitari pretenia escurçar al màxim el calendari pesquer, fins als 9,7 dies de mitjana.
Entre les reformes que proposa el titular d’Agricultura, apunta a les normes de sostenibilitat. Per exemple, sosté que “no pot ser que una sola espècie pugui impedir la pesca de més de 150 espècies diferents”, com passa ara mateix al Mediterrani; més encara quan la flota catalana ja ha “fet esforços per avançar” en aquest sentit. Ha apuntat concretament a la penalització vinculada a l’escamarlà, que no està fonamentada en informes científics que indiquin una situació de sobrepesca. En pròximes negociacions, el conseller reclama que la posició de Brussel·les es fonamenti “en informes científics més favorables” que permetin ampliar encara més l’activitat dels pescadors, i posa al centre de la diana la regulació de la pesca de la gamba.
Primera anàlisi de la pesta porcina
Pel que fa a la crisi que pateix el sector porcí, Ordeig ha avançat que la pròxima setmana els experts de l’IRTA llançaran un primer informe sobre l’origen del focus de PPA. Ha garantit que s’explicarà el resultat “sigui quin sigui”; si bé recorda que, ara per ara, “totes les hipòtesis estan obertes”. En aquest sentit, reclama que “no es treguin conclusions precipitades”; atès que, fins i tot entre els especialistes, hi ha encara “molts dubtes” pel que fa a la procedència de la infecció. Quant als efectes sobre la producció de carn de porc, Ordeig ha reconegut que la situació és “encara molt complexa”, però que “es va pel camí que toca”. El passat dijous, cal recordar, Mercolleida es va veure obligada a aplicar una tercera rebaixa als productes del porc, si bé va ser de 6 cèntims, més moderada que les dues que va haver d’aplicar durant la primera setmana del brot.