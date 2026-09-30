Mercabarna presenta una oferta hortofructícola y logística única en Europa

Mercabarna, la AGEM y el Puerto de Barcelona participarán en una nueva edición de Fruit Attraction, la feria internacional líder del sector hortofructícola, que se celebra en el recinto de Ifema de Madrid del 6 al 8 de octubre.

Las tres entidades compartirán el estand 5B08, desde donde darán a conocer el liderazgo internacional de este gran mercado de Barcelona, que se caracteriza por la elevada profesionalización empresarial, la ubicación y logística estratégicas y un volumen de comercialización que asciende anualmente a más de 2,3 millones de toneladas de frutas y hortalizas.

Mercabarna, junto con la AGEM y el Puerto de Barcelona, presentará en la feria la oferta integrada más potente de Europa en cuanto a productos frescos, conectividad terrestre y marítima y servicios logísticos completos, para cubrir las necesidades de los clientes distribuidores, importadores y exportadores, así como de los operadores logísticos especializados en alimentos perecederos.

A la gran oferta y variedad de frutas y hortalizas que ofrece Mercabarna se suman las líneas de short sea shipping (SSS) que promueve el Puerto de Barcelona, las cuales favorecen la conectividad con diferentes puertos de Europa y África, ofreciendo a los clientes una alta frecuencia y regularidad. Las rutas de SSS suponen una alternativa a la carretera para los transportistas, evitando que un gran volumen de camiones atraviese Europa, con el correspondiente ahorro de tiempo y coste y una considerable reducción de emisiones contaminantes.

El estand también será el punto de encuentro de la misión comercial que pondrá en contacto compradores internacionales con empresas del polígono alimentario barcelonés, sobre todo con aquellas que no disponen de estand propio en la feria. Se trata de una iniciativa conjunta de Mercabarna y la AGEM, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Barcelona.

Asimismo, la representación de Mercabarna se verá amplificada por la participación de 26 empresas del recinto que tendrán un estand propio en Fruit Attraction.