Mercabarna presenta una oferta hortofructícola i logística única a Europa

Mercabarna, l’AGEM i el Port de Barcelona participaran en una nova edició de Fruit Attraction, la fira internacional líder del sector hortofructícola, que se celebra al recinte d’Ifema de Madrid del 6 al 8 d’octubre.
Les tres entitats compartiran l’estand 5B08, des d’on donaran a conèixer el lideratge internacional d’aquest gran mercat de Barcelona, que es caracteritza per l’elevada professionalització empresarial, la ubicació i logística estratègiques i un volum de comercialització que ascendeix anualment a més de 2,3 milions de tones de fruites i hortalisses.
Mercabarna, conjuntament amb l’AGEM i el Port de Barcelona, presentarà a la fira l’oferta integrada més potent d’Europa pel que fa a productes frescos, connectivitat terrestre i marítima i serveis logístics complets, per cobrir les necessitats dels clients distribuïdors, importadors i exportadors, així com dels operadors logístics especialitzats en aliments peribles.
A la gran oferta i varietat de fruites i hortalisses que ofereix Mercabarna se sumen les línies de short sea shipping (SSS) que promou el Port de Barcelona, les quals afavoreixen la connectivitat amb diferents ports d’Europa i Àfrica, oferint als clients una alta freqüència i regularitat. Les rutes de SSS suposen una alternativa a la carretera per als transportistes, evitant que un gran volum de camions travessin Europa, amb el corresponent estalvi de temps i cost i una considerable reducció d’emissions contaminants.
L’estand també serà el punt de trobada de la missió comercial que posarà en contacte compradors internacionals amb empreses del polígon alimentari barceloní, sobretot amb aquelles que no disposen d’estand propi a la fira. Es tracta d’una iniciativa conjunta de Mercabarna i l’AGEM, amb el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona.
Així mateix, la representació de Mercabarna es veurà amplificada per la participació de 26 empreses del recinte que tindran un estand propi a Fruit Attraction.