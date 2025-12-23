Los precios de los alimentos que más se consumen en Navidad han incrementado un 10,3% de media en el último mes, según los datos del seguimiento realizado por la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Esta subida, aunque notable, es inferior a la registrada el año anterior, cuando llegó a un incremento del 12,3%. Entre los alimentos que han sido analizados, se han registrado subidas sobre todo en percebes, con un incremento del 56%, seguido por las almejas, un 43%, y la merluza, un 20%.

Además, también se han encarecido en este período anterior a Navidad otros productos como las angulas, un 8% más, el jamón ibérico, un 6%, la ternera, que ha incrementado su precio un 6% más, y los langostinos, un 4% más.

Según apunta la OCU, que ha realizado tres controles en los precios de los alimentos a lo largo del mes de diciembre, las frutas y verduras han visto un comportamiento clásico en cuanto a estos productos, con pocas variaciones y descensos en los precios.

Imagen de archivo de un vendedor en un puesto de marisco / EuropaPress

Mayor incremento del precio en la carne

Este estudio analiza el precio de dieciséis productos muy demandados durante las fiestas de Navidad, en mercados municipales, supermercados y grandes superficies de diversas demarcaciones del estado español.

Por otro lado, desde la organización también destacan que algunos alimentos han llegado a máximos históricos, son sobre todo carnes, y no pescado o marisco como ocurría en otros años por estas fechas. En este sentido, apuntan que aspectos como la gripe aviar que ha afectado al conjunto del estado en los últimos meses ha podido afectar al comportamiento alcista del precio de las aves.

Desde la organización de consumidores han señalado que frente a estas subidas es necesario aprovechar ofertas puntuales y valorar la compra de productos congelados, los cuales suelen ser más económicos. Además, añaden que, a pesar del incremento reciente que se ha visto en la carne de aves, esta continúa siendo la opción más asequible en el conjunto de la compra de Navidad.