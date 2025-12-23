Els preus dels aliments que més es consumeixen en el Nadal han incrementat un 10,3% de mitjana en l’últim mes, segons les dades del seguiment realitzat per l’OCU, l’Organització de Consumidors i Usuaris. Aquesta pujada, tot i que notable, és inferior a la registrada l’any anterior, quan va arribar a un increment del 12,3%. Entre els aliments que han estat analitzats, s’han registrat pujades sobretot en percebes, amb un increment del 56%, seguit per les cloïsses, un 43%, i el lluç, un 20%.
A més, també s’han encarit en aquest període anterior a Nadal altres productes com les angules, un 8% més, el pernil ibèric, un 6%, la vedella, que ha incrementat el preu un 6% més, i els llagostins, un 4% més.
Segons apunta l’OCU, que ha fet tres controls en els preus dels aliments al llarg del mes de desembre, les fruites i verdures han vist un comportament clàssic pel qe fa a aqquests productes, amb poques variacions i descensos en els preus.
Més increment del preu en la carn
Aquest estudi analitza el preu de setze productes molt demandats durant les festes de Nadal, en mercats municipals, supermercats i grans superfícies de diverses demarcacions de l’estat espanyol.
Per altra banda, des de l’organització també destaquen que alguns aliments han arribat a màxims històrics són sobretot carns, i no pas peix o marisc com es donava en altres anys per aquestes dates. En aquest sentit, apunten que aspectes com la grip aviaria que ha afectat el conjunt de l’estat en els últims mesos ha pogut afectar el comportament alcista del preu de les aus.
Des de l’organització de consumidors han assenyalat que en front d’aquestes pujades cal aprofitar ofertes puntuals i valorar la compra de productes congelats, els quals acostumen a ser més econòmics. A més, afegeixen que, tot i l’increment recent que s’ha vist en la carn d’aus, aquesta continua sent l’opció més assequible en el conjunt de la compra de Nadal.