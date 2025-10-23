La Agencia Catalana de Consumo (ACC) ha iniciado una campaña para controlar las condiciones de comercialización de los créditos rápidos. En concreto se revisará la publicidad, las ofertas y los contratos de 22 empresas que ofrecen estos productos de financiación para detectar posibles prácticas comerciales desleales que puedan resultar “engañosas o abusivas” para los consumidores.

Estos créditos rápidos se caracterizan por la facilidad y la rapidez en su concesión, pero la financiación es a un precio superior a otras operaciones y el plazo de devolución es corto. Desde Consumo señalan que es importante “no dejarse deslumbrar por la publicidad de las empresas que comercializan préstamos rápidos ni tampoco por las facilidades aparentes a la hora de solicitarlos”, explica el director de Consumo, Isidor Garcia en declaraciones a la ACN, que asegura que “es necesario analizar el detalle de la letra pequeña”.

Desde Consumo explican que han constatado que los tipos de interés de estos créditos “están por encima del 170% en muchos casos”, y que la cuota de demora -que siempre es superior a la del precio del préstamo- la han encontrado “en el 200% y algo”. Por ello destacan la importancia de buscar el asesoramiento adecuado de profesionales del sector o recurrir a los organismos públicos de consumo.

Una persona intentando sacar dinero de un cajero automático / Europa Press

Acciones informativas y de concienciación

Los perfiles que piden este dinero son personas que suelen encontrarse “en listas de morosidad”, apunta Garcia, aunque también hay usuarios para los cuales este “es su último recurso” y familias que necesitan “cubrir un agujero”. Las cantidades de estos créditos rápidos oscilan entre los 200 y los 2.000 euros.

Aparte de revisar la publicidad de estos productos, desde Consumo se realizarán diversas acciones informativas y de concienciación dirigidas a la ciudadanía, para dar a conocer las características de estos contratos de préstamos personales que, muchas veces, contienen condiciones que pueden conllevar un “sobreendeudamiento” para los consumidores.

En este sentido, la ACC difunde un vídeo en las redes sociales y ha editado un folleto con consejos y recomendaciones a tener en cuenta a la hora de contratar estos créditos que a menudo se solicitan por internet o por teléfono, de manera rápida y sencilla, y que permiten disponer del dinero en el plazo de unas pocas horas o días.