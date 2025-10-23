L’Agència Catalana de Consum (ACC) ha iniciat una campanya per controlar les condicions de comercialització dels crèdits ràpids. En concret es revisarà la publicitat, les ofertes i els contractes de 22 empreses que ofereixen aquests productes de finançament per detectar possibles pràctiques comercials deslleials que puguin resultar “enganyoses o abusives” per als consumidors.
Aquests crèdits ràpids es caracteritzen per la facilitat i la rapidesa en la seva concessió, però el finançament és a un preu superior a altres operacions i el termini de devolució és curt. Des de Consum assenyalen que és important “no deixar-se enlluernar per la publicitat de les empreses que comercialitzen préstecs ràpids ni tampoc per les facilitats aparents a l’hora de sol·licitar-los”, explica el director de Consum, Isidor Garcia en declaracions a l’ACN, que assegur que “cal analitzar el detall de la lletra petita”.
Des de Consum expliquen que han constatat que els tipus d’interès d’aquests crèdits “estan per sobre del 170% en molts casos”, i que la quota de demora -que sempre és superior a la del preu del préstec- l’han trobat “en el 200% i escaig”. Per això destaquen la importància de buscar l’assessorament adequat de professionals del sector o recórrer als organismes públics de consum.
Accions informatives i de conscienciació
Els perfils que demanen aquests dinrs són persones que acostumen a trobar-se “en llistes de morositat”, apunta Garcia, tot i que també hi ha usuaris pels quals aquest “és el seu últim recurs” i famílies que necessiten “cobrir un forat”. Les quantitats d’aquests crèdits ràpids oscil·la entre els 200 i els 2.000 euros.
A part de revisar la publicitat d’aquests productes, des de Consum es faran diverses accions informatives i de conscienciació adreçades a la ciutadania, per tal de donar a conèixer les característiques d’aquests contractes de préstecs personals que, moltes vegades, contenen condicions que poden comportar un “sobreendeutament” per als consumidors.
En aquest sentit, l’ACC difon un vídeo a les xarxes socials i ha editat un fullet amb consells i recomanacions a tenir en compte a l’hora de contractar aquests crèdits que sovint se sol·liciten per internet o per telèfon, de manera ràpida i senzilla, i que permeten disposar dels diners en el termini d’unes poques hores o dies.