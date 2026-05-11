Los alquileres se encarecieron un 3,1% en el año 2024 –último año con datos– en Cataluña, según los registros del Índice de Precios de la Vivienda de Alquiler que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es el tercer incremento más grande de la serie histórica –que comenzó en 2015, el primer año con variación positiva– y el aumento más grande desde 2019, que se cerró con una diferencia del 3,6% respecto a las cifras de 2018.

Los precios de los alquileres nuevos, que recoge este martes el ACN, son aún más elevados. Mientras que el incremento medio en el caso de inmuebles antiguos fue del 2,6%, en 2024 los casos nuevos registraron precios un 7,5% más caros que el año anterior. La tendencia del año pasado supone un salto respecto a los últimos dos años, en los que se habían registrado incrementos del 2,6%. Un salto notable, teniendo en cuenta que los incrementos se habían estabilizado tras el repunte posterior a la pandemia; en 2022 el incremento duplicó los registros de los años de la covid.

¿En qué municipios ha crecido más el alquiler?

Los precios han crecido, en todo caso, de manera más moderada en Cataluña que en el resto del Estado. En conjunto, el incremento es del 3,5%, siendo Cataluña el tercer territorio con subidas –en números relativos– más bajas. Dentro del país, las demarcaciones de Tarragona y Lleida son las que notan un incremento más grande; del 3,4% en el primer caso, del 3,2% en el segundo. En el conjunto de comarcas de Barcelona y Girona, el crecimiento es de un 3,1% interanual. Son igualmente de los incrementos de precios más notables de los últimos años.

Las subidas son desiguales según las ciudades. Los datos del INE recogen las variaciones del índice de precios de los municipios con más de 10.000 habitantes. Terrassa, Vilafranca del Penedès, Rubí, Girona y las Franqueses del Vallès, todos cinco con un incremento del 208% respecto al año 2015. Muy diferente es la situación en municipios como Castelló d’Empúries, Roses, Ripoll o Pallejà, con incrementos inferiores al 20%.

Comparando los registros con los del año anterior (2023), el incremento más grande se notó en Vilanova del Camí (Anoia), con un 4,4% más interanual; Calafell (Baix Penedès, 4,2%); y la Seu d’Urgell (Alt Urgell, 4%). Canovelles (Vallès Oriental, 1,5%) y la Roca del Vallès (Vallès Occidental, 1,6%) aparecen en el otro extremo de la lista, aunque también han encarecido los precios.