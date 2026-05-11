Els lloguers van encarir-se un 3,1% l’any 2024 –darrer any amb dades– a Catalunya, segons els registres l’Índex de Preus de l’habitatge de Lloguer que elabora l’Institut Nacional d’Estadística (INE). És el tercer increment més gran de la sèrie històrica –que va començar el 2015, el primer any amb variació positiva– i l’augment més gran des del 2019, que va tancar-se amb una diferència del 3,6% respecte de les xifres de 2018.
Els preus dels lloguers nous, que recull aquest dimarts l’ACN, encara són més elevats. Mentre que l’increment mitjà en el cas d’immobles antics va ser del 2,6%, el 2024 els casos nous van registrar preus un 7,5% més cars que l’any anterior. La tendència de l’any passat suposa un salt respecte als darrers dos anys, en què s’havien registrat increments del 2,6%. Un salt notable, tenint en compte que els increments s’havien estabilitzat després del repunt posterior a la pandèmia; l’any 2022 l’increment va doblar els registres dels anys de la covid.
En quins municipis ha crescut més el lloguer?
Els preus han crescut, en tot cas, de manera més moderada a Catalunya que a la resta de l’Estat. En conjunt, l’increment és del 3,5%, sent Catalunya el tercer territori amb pujades –en nombres relatius– més baixes. Dins del país, les demarcacions de Tarragona i Lleida són les que noten un increment més gran; del 3,4% en el primer cas, del 3,2% en el segon. En el conjunt de comarques de Barcelona i Girona, el creixement és d’un 3,1% interanual. Són igualment dels increments de preus més notables dels darrers anys.
Les pujades són desiguals segons les ciutats. Les dades de l’INE recull les variacions de l’índex de preus dels municipis amb més de 10.000 habitants. Terrassa, Vilafranca del Penedès, Rubí, Girona i les Franqueses del Vallès, tots cinc amb un increment del 208% respecte a l’any 2015. Ben diferent és la situació en municipis com Castelló d’Empúries, Roses, Ripoll o Pallejà, amb increments inferiors al 20%.
Comparant els registres amb els de l’any anterior (2023), l’increment més gran es va notar a Vilanova del Camí (Anoia), amb un 4,4% més interanual; Calafell (Baix Penedès, 4,2%); i la Seu d’Urgell (Alt Urgell, 4%). Canovelles (Vallès Oriental, 1,5%) i la Roca del Vallès (Vallès Occidental, 1,6%) apareixen a l’altre extrem de la llista, encara que també han encarit els preus.