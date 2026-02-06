Los agricultores pasarán la noche en Gran Via para «reivindicar y pasar un buen rato»

Revolta Pagesa ha vuelto a aparcar los tractores en el centro de Barcelona para conmemorar los dos años de las marchas del campo de 2024. Tras una jornada de movilizaciones, los productores catalanes pasarán la noche en la Gran Via, frente a la sede del departamento de Agricultura. Buscan, según ha declarado a los micrófonos de la ACN Valentí Roger, portavoz de la entidad, «intentar que la ciudadanía entienda el problema» del campo catalán, desde las tareas administrativas, que consideran excesivas, hasta los precios de la producción o la amenaza que sitúan en el tratado comercial del Mercosur. Para facilitar la comunicación, aseguran haber «vestido el acto» para darle un tono festivo, para «reivindicar y pasar un buen rato». «Es importantísimo que llegue a la ciudadanía el mensaje de que tener agricultura y el territorio vivo va en proporción a tener calidad de vida y salud alimentaria», ha reiterado Roger.

La agricultura ha preparado un programa para todo el fin de semana con el cual buscan facilitar el contacto con la ciudadanía barcelonesa. Entre ellas, han destacado la «gincana burocrática» preparada para el sábado por la mañana, dedicada a hacer que «la gente entienda la cantidad de burocracia que tenemos que hacer los agricultores». La jornada también ofrecerá música en directo y discursos de varios colectivos relacionados con la agricultura, como pasteleros, panaderos, carniceros u otros profesionales.

El escenario de la concentración agrícola en Barcelona / ACN

Críticas al Gobierno

Revolta Pagesa fue uno de los colectivos que negoció con el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, una serie de compromisos respecto a las condiciones productivas de la agricultura y la defensa de los intereses del campo catalán frente a la apertura comercial internacional. Unas promesas que, aseguran, están todavía bloqueadas. «Sabemos que son momentos delicados por los problemas de movilidad, por la baja del presidente… pero deben cumplir los compromisos que adquirieron», ha declarado el portavoz. En este sentido, han intentado emular la marcha masiva de febrero de 2024, cuando 2.000 tractores se desplazaron hasta la capital en una movilización histórica.