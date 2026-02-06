Els pagesos faran nit a la Gran Via per “reivindicar i passar una bona estona”

Revolta Pagesa ha tornat a aparcar els tractors al centre de Barcelona per commemorar els dos anys de les marxes del camp del 2024. Després d’una jornada de mobilitzacions, els productors catalans faran nit a la Gran Via, davant la seu del departament d’Agricultura. Busquen, segons ha declarat als micròfons de l’ACN Valentí Roger, portaveu de l’entitat, “intentar que la ciutadania entengui el problema” del camp català, des de les tasques administratives, que consideren excessives, fins als preus de la producció o l’amenaça que situen en el tractat comercial del Mercosur. Per facilitar la comunicació, asseguren haver “vestit l’acte” per donar-hi un to festiu, per “reivindicar i passar una bona estona”. “És importantíssim que arribi a la ciutadania el missatge que tenir pagesia i el territori viu va en proporció a tenir qualitat de vida i salut alimentària”, ha reiterat Roger.
La pagesia ha preparat un programa per a tot el cap de setmana amb el qual busquen facilitar el contacte amb la ciutadania barcelonina. Entre elles, han destacat la “gimcana burocràtica” preparada per dissabte al matí, dedicada a fer que “la gent entengui la quantitat de burocràcia que hem de fer els pagesos”. La jornada també oferirà música en directe i parlaments de diversos col·lectius relacionats amb la pagesia, com ara pastissers, forners, carnissers o altres professionals.
Crítiques al Govern
Revolta Pagesa va ser un dels col·lectius que va negociar amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, una sèrie de compromisos pel que fa a les condicions productives de la pagesia i la defensa dels interessos del camp català envers l’obertura comercial internacional. Unes promeses que, asseguren, estan encara bloquejades. “Sabem que són moments delicats pels problemes de mobilitat, per la baixa del president… però han de complir els compromisos que van adquirir”, ha declarat el portaveu. En aquest sentit, han intentat emular la marxa massiva del febrer del 2024, quan 2.000 tractors es van desplaçar fins a la capital en una mobilització històrica.